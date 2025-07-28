Хотите бесконечный запас базилика? Вот как сделать это с легкостью

Размножение базилика черенками: пошаговое руководство для садоводов

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Базилик — это не только ароматная приправа для блюд, но и идеальное растение для начинающих садоводов. Он неприхотлив, быстро растет и легко размножается, а самое главное — его можно выращивать в контейнерах прямо на кухне. Так как базилик не требует особых условий ухода, он становится идеальным выбором для людей, только начинающих заниматься садоводством.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Грядка базилика

Почему размножение базилика — это просто

Если вы хотите всегда иметь свежий базилик под рукой, размножение черенками — это отличная идея. Этот метод позволяет вам быстрее получить новый урожай, чем при посадке семян. По словам Анны Хэкман, фермерши и владельца травяной фермы The Naked Botanical, размножение черенками особенно удобно, когда не хватает семян.

"Когда у меня не хватает семян, я просто срезаю часть растения, которая хорошо растет", — говорит она.

Также стоит отметить, что выращивание из семян может занять больше времени и подвергает растения рискам, таким как птицы или животные, которые могут повредить молодые ростки.

Размножение базилика в воде

Один из самых популярных способов размножения базилика — укоренение черенков в воде. Для этого нужно отрезать здоровый стебель длиной 4-6 дюймов и удалить нижние листья, оставив только несколько верхних. Черенок помещается в банку с чистой водой, которую нужно менять каждые несколько дней. Через 5-10 дней появятся корешки, и черенок можно пересаживать в землю.

Размножение базилика в почве

Если вам удобнее размножать базилик в почве, то это также возможно. Для этого нужно подготовить горшок с питательной почвой и аккуратно посадить черенок. Можно использовать гормон для укоренения, который поможет растению быстрее образовать корни. После того как черенок укоренится, его можно пересаживать в более крупный горшок или в открытый грунт.

Как ухаживать за размноженным базиликом

После того как базилик укоренится, важно следить за его ростом.

"Базилик любит тепло и свет, поэтому ему нужно достаточно солнечного света и компостной почвы", — делится секретами Анджела Джадд, мастер-садовод.

Чтобы растение не цветло слишком рано, обрезайте его над парой листьев. Чем чаще вы будете собирать урожай, тем гуще будет куст.

Ошибки при размножении базилика

Хотя базилик легко размножается, начинающие садоводы часто сталкиваются с трудностями. Например, использование больных растений для черенкования может привести к неприятным последствиям.

"Если на базилике есть черные пятна, это может быть ложная мучнистая роса", — предупреждает Хэкман.

Также важно выбрать правильный размер черенка: от 4 до 6 дюймов — это оптимальный размер. Не забывайте, что некоторые черенки могут не прижиться, но это не повод сдаваться.

Уточнения

Базили́к души́стый или Базилик обыкнове́нный, или Базилик огоро́дный, или Базилик ка́мфорный (лат. Ocīmum basilīicum) — однолетнее травянистое растение; вид рода Базилик (Ocimum) подсемейства Котовниковые (Nepetoideae) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

