Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маринование свиной шейки с яблочным соком для идеального вкуса на гриле
Как избежать полегания гладиолусов: рекомендации агрономов по посадке и поливу
Какой цвет автомобиля меньше подвержен загрязнениям: рекомендации для водителей
Простой рецепт маски из кофейной гущи и уксуса для очищения кожи
Военный эксперт: российская ФАБ-3000 наносит удары по подземным объектам
Росстат: женщины-пенсионеры в России получают больше мужчин с 2025 года
Битая редиска с чесноком и уксусом готовится за 10 минут и подходит к мясу
Дешёвые туры в ОАЭ с перелётом: предложения туроператоров в конце июля
Юрист рассказал, какие компенсации положены пассажирам при отмене рейса

Хотите бесконечный запас базилика? Вот как сделать это с легкостью

Размножение базилика черенками: пошаговое руководство для садоводов
3:06
Садоводство

Базилик — это не только ароматная приправа для блюд, но и идеальное растение для начинающих садоводов. Он неприхотлив, быстро растет и легко размножается, а самое главное — его можно выращивать в контейнерах прямо на кухне. Так как базилик не требует особых условий ухода, он становится идеальным выбором для людей, только начинающих заниматься садоводством.

Грядка базилика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядка базилика

Почему размножение базилика — это просто

Если вы хотите всегда иметь свежий базилик под рукой, размножение черенками — это отличная идея. Этот метод позволяет вам быстрее получить новый урожай, чем при посадке семян. По словам Анны Хэкман, фермерши и владельца травяной фермы The Naked Botanical, размножение черенками особенно удобно, когда не хватает семян.

"Когда у меня не хватает семян, я просто срезаю часть растения, которая хорошо растет", — говорит она.

Также стоит отметить, что выращивание из семян может занять больше времени и подвергает растения рискам, таким как птицы или животные, которые могут повредить молодые ростки.

Размножение базилика в воде

Один из самых популярных способов размножения базилика — укоренение черенков в воде. Для этого нужно отрезать здоровый стебель длиной 4-6 дюймов и удалить нижние листья, оставив только несколько верхних. Черенок помещается в банку с чистой водой, которую нужно менять каждые несколько дней. Через 5-10 дней появятся корешки, и черенок можно пересаживать в землю.

Размножение базилика в почве

Если вам удобнее размножать базилик в почве, то это также возможно. Для этого нужно подготовить горшок с питательной почвой и аккуратно посадить черенок. Можно использовать гормон для укоренения, который поможет растению быстрее образовать корни. После того как черенок укоренится, его можно пересаживать в более крупный горшок или в открытый грунт.

Как ухаживать за размноженным базиликом

После того как базилик укоренится, важно следить за его ростом.

"Базилик любит тепло и свет, поэтому ему нужно достаточно солнечного света и компостной почвы", — делится секретами Анджела Джадд, мастер-садовод.

Чтобы растение не цветло слишком рано, обрезайте его над парой листьев. Чем чаще вы будете собирать урожай, тем гуще будет куст.

Ошибки при размножении базилика

Хотя базилик легко размножается, начинающие садоводы часто сталкиваются с трудностями. Например, использование больных растений для черенкования может привести к неприятным последствиям.

"Если на базилике есть черные пятна, это может быть ложная мучнистая роса", — предупреждает Хэкман.

Также важно выбрать правильный размер черенка: от 4 до 6 дюймов — это оптимальный размер. Не забывайте, что некоторые черенки могут не прижиться, но это не повод сдаваться.

Уточнения

Базили́к души́стый или Базилик обыкнове́нный, или Базилик огоро́дный, или Базилик ка́мфорный (лат. Ocīmum basilīicum) — однолетнее травянистое растение; вид рода Базилик (Ocimum) подсемейства Котовниковые (Nepetoideae) семейства Яснотковые (Lamiaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Какой цвет автомобиля меньше подвержен загрязнениям: рекомендации для водителей
Простой рецепт маски из кофейной гущи и уксуса для очищения кожи
Военный эксперт: российская ФАБ-3000 наносит удары по подземным объектам
Росстат: женщины-пенсионеры в России получают больше мужчин с 2025 года
Битая редиска с чесноком и уксусом готовится за 10 минут и подходит к мясу
Дешёвые туры в ОАЭ с перелётом: предложения туроператоров в конце июля
Юрист рассказал, какие компенсации положены пассажирам при отмене рейса
Размножение базилика черенками: пошаговое руководство для садоводов
Советы по энергоэффективному использованию кондиционера в жаркое время года
Шаг до конфликта: смогут ли Tomahawk достать до Москвы с немецкой земли?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.