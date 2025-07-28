Хотите сладкие дыни? Вот два способа, которые спасут ваш урожай

Два совета для ухода за дынями в июле: как предотвратить повреждения плодов

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С наступлением июля важно помнить, что дыня — это не только вкусный, но и довольно капризный плод. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, связанных с ее созреванием и сохранением, есть несколько полезных советов. Особенно важно следить за состоянием дыни в этом месяце, чтобы обеспечить максимальный вкус и избежать возможных повреждений.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дыня

Советы по уходу за дынями в июле

Первый совет — это контролировать уровень влажности. Если в июле дожди идут часто, дыню стоит защищать от переизбытка влаги. Она не любит слишком много воды, так как это может привести к разрыву корки и быстрому гниению плода. Убедитесь, что почва не слишком влажная, иначе вы рискуете потерять весь урожай. Чтобы избежать этого, можно использовать слой мульчи вокруг растений, который будет поддерживать нужный уровень влаги и защищать корни от перегрева.

Второй важный момент — это правильное место для роста. Дыням нужно много света и тепла, но не всегда прямое солнце. Особенно если растения только начинают плодоносить, их нужно защищать от сильных солнечных лучей, чтобы не вызвать перегрева и пересыхания. Также стоит следить, чтобы дыни не растирались о землю, так как это может привести к повреждениям. Используйте специальные подставки для плодов, чтобы они оставались в чистоте и не касались почвы.

Рекомендации для хорошего урожая

Важно следить за состоянием плодов, чтобы вовремя понять, что они достигли оптимального размера и готовы к сбору. Не оставляйте плоды на слишком длительный срок, так как они могут начать разрываться или терять вкус. В середине июля рекомендуется уже начинать активные действия по сбору плодов и правильному их хранению.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

