Хуже не будет, а может зацвести: этот настой заменит удобрение и обойдётся бесплатно

Полив герани рисовой водой улучшает устойчивость к перепадам температуры

3:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Герань любят за её неприхотливость, обильное цветение и декоративную листву. Однако добиться по-настоящему ярких и крупных соцветий можно только при правильном уходе. Один из самых простых и доступных способов подкормки — использование рисовой воды. Этот натуральный раствор не требует затрат, но отлично работает, особенно в период активного роста и цветения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Герань

Почему герани полезна рисовая вода

Во время замачивания или варки риса в воду переходят витамины группы B, а также такие важные элементы, как фосфор, магний, кремний и железо. Все они играют ключевую роль в развитии растений:

способствуют образованию новых бутонов;

укрепляют стебли, делая их гибкими и устойчивыми;

усиливают рост корневой системы;

помогают растениям легче переносить перепады температуры и недостаток света;

улучшают микрофлору почвы и активизируют полезные бактерии.

Такое удобрение подходит не только для герани, но и для других комнатных и садовых культур — от орхидей до суккулентов.

Как приготовить и использовать рисовое удобрение

Приготовление удобрения занимает всего несколько часов и требует минимального набора:

Вам понадобится:

100 г сухого риса;

1 литр воды.

Процесс:

Замачивание. Залейте рис холодной водой и оставьте на 4-5 часов. За это время питательные вещества перейдут в жидкость. Процеживание. Слейте воду и отставьте рис — он больше не понадобится. Жидкость станет основой удобрения. Полив. Поливайте герань этой водой под корень. Молодым растениям достаточно подкормки раз в неделю, взрослым — раз в 2-3 недели.

Полив желательно проводить в утренние часы, чтобы влага успела впитаться до наступления жары.

Как сделать удобрение более концентрированным

Если вы хотите усилить эффект, можно использовать не воду от замачивания, а от варки:

Отварите рис без соли и специй — они вредны для корней. Остудите оставшуюся воду. Разведите её чистой водой в пропорции 1:1 и используйте как обычное жидкое удобрение.

Такой настой особенно эффективен в период бутонизации — когда герань набирает силу для цветения.

Важные рекомендации и срок хранения

Готовое удобрение не стоит хранить долго. Даже в холодильнике оно пригодно максимум 5-7 дней. Если запах стал резким или неприятным — удобрение использовать нельзя, оно может навредить корням.

Также не стоит применять рисовую воду слишком часто. Переизбыток органических веществ может привести к закислению почвы и развитию плесени. Лучше соблюдать умеренность: регулярность важнее количества.

Не только для герани

Рисовая вода — универсальное средство. Она прекрасно работает на:

орхидеях (при корневом поливе),

замиокулькасах,

фиалках,

кактусах и других суккулентах.

Каждое из этих растений получает дополнительное питание без риска передозировки минеральных компонентов. Особенно актуально это для цветоводов, которые не хотят использовать промышленную химию в домашних условиях.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

