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Две ложки этого средства — и малина зреет быстрее, ягоды становятся крупнее и слаще

Кофейную гущу и рисовый настой применяют для повышения урожайности малины
Садоводство

Малина — одна из самых популярных ягод на даче. Она не только вкусная, но и довольно неприхотливая. Однако, чтобы получить действительно щедрый урожай, кустам нужно помочь — особенно в период роста и формирования завязей. Совсем не обязательно покупать дорогие минеральные составы: два простых средства с вашей кухни могут заменить магазинные удобрения и обеспечить растения всем необходимым.

Малина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малина

Речь идёт о кофейной гуще и рисовом настое. Оба варианта экологичны, просты в приготовлении и, главное, эффективны. Такие удобрения хорошо усваиваются растениями, улучшают структуру почвы и стимулируют плодоношение.

Кофейная гуща: питание и кислота в одном

Кофейный осадок после варки — привычный отход, который часто отправляется в мусорное ведро. Но в саду ему самое место, особенно под малиной. Кусты этой ягоды предпочитают слегка кислую почву и нуждаются в азоте. Кофейная гуща как раз даёт оба этих компонента.

Чтобы не навредить растениям, важно правильно подготовить удобрение:

  1. Дайте гуще полностью высохнуть. Влажный осадок быстро плесневеет, особенно при высоких температурах.

  2. Рассыпьте высушенные остатки под кустами, ближе к корням, избегая попадания на листья.

  3. Аккуратно вотрите гущу в верхний слой почвы — это поможет веществам быстрее проникнуть к корням.

Такое удобрение можно вносить раз в 2-3 недели в течение всего сезона. Оно улучшает структуру земли, повышает её воздухопроницаемость и активизирует микроорганизмы в почве.

Рисовый настой: мягкое питание для роста

Рис часто используют как сорбент в быту, но немногие знают, что он может быть полезен и в саду. В зёрнах содержатся углеводы, витамины группы B и аминокислоты — всё это хорошо усваивается корневой системой растений. Особенно в сочетании с сахаром, который усиливает брожение и стимулирует рост полезных бактерий.

Как приготовить удобрение:

  1. Возьмите горсть сырого риса и залейте водой комнатной температуры. Оставьте на 1 час, периодически помешивая.

  2. Процедите настой, добавьте в жидкость 1 столовую ложку сахара и тщательно перемешайте.

  3. Готовым раствором полейте малиновые кусты — по 1 литру под каждый. Лучше делать это в утренние или вечерние часы.

Такое удобрение особенно полезно в период цветения и начала формирования плодов. Оно укрепляет растения, способствует образованию завязей и делает ягоды более сочными.

Почему стоит попробовать именно эти способы

Преимущество обоих удобрений — в их доступности и безопасности. Они не накапливаются в плодах, не вымывают полезные вещества из почвы и не вредят насекомым-опылителям. Более того, регулярное применение таких составов улучшает общее состояние кустов и повышает устойчивость к заболеваниям.

Особенно хорошо кофе и рис работают на участках, где малина растёт уже несколько лет подряд. Со временем почва под кустами истощается, и без поддержки растения начинают мельчать и терять продуктивность. Домашние подкормки позволяют поддерживать её в рабочем состоянии без лишних затрат.

Что ещё важно для обильного урожая

Подкормки — только часть ухода. Чтобы малина радовала ведёрками ягод, важно:

  • вовремя обрезать старые побеги;

  • не загущать посадки;

  • обеспечить регулярный, но не избыточный полив;

  • удалять сорняки и рыхлить почву у основания кустов.

И только тогда даже простые средства с кухни дадут ощутимый эффект. Главное — не ждать моментального результата, а использовать их регулярно и в комплексе с другими мерами.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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