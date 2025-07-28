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Думали, что это просто влага — а завели слизней: как случайно не пригреть врага на грядке

Влажная мульча и густые посадки создают условия для размножения слизней
4:48
Садоводство

Слизни — неприятные соседи на даче. Эти мягкотелые вредители любят ночные вылазки, за которые нередко расплачиваются ваши посадки. Особенно страдают молодые листья салата, нежные всходы цветов и овощей. При этом многие садоводы неосознанно создают для слизней идеальные условия, не подозревая об этом. Разберёмся, что так привлекает слизней и как, не прибегая к химии, отвадить их от участка.

Улитки на капусте в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Улитки на капусте в огороде

Почему слизни так охотно селятся в саду

Для комфортной жизни слизням нужно совсем немного: влажность, тень и мягкая зелень. Они не переносят солнце и жару, поэтому днём прячутся под камнями, в кучах мульчи, под листьями и в других укромных местах. А ночью выходят на "охоту".

Если на вашем участке много плотных насаждений, старой листвы, зарослей, мульчи и влажной почвы, вы фактически создаёте для слизней уютное убежище. Особенно если рядом растут любимые ими культуры.

Какие растения они особенно любят

Есть целый список растений, которые для слизней как праздничный стол. Если на участке присутствуют эти культуры, готовьтесь защищать их в первую очередь:

Салат

Нежные, сочные листья салата — излюбленное лакомство. Именно с него слизни начинают трапезу, нередко уничтожая рассаду до основания.

Хоста

Декоративное растение с крупными листьями не только красиво выглядит, но и притягивает слизней. Его листья служат и укрытием, и пищей.

Календула

Хотя она известна своими полезными свойствами, для слизней календула — аппетитная цель. Особенно молодые соцветия.

Маргаритки

Ещё одно декоративное растение, которое страдает от слизней. Влажная среда и тонкие лепестки делают маргаритки лёгкой добычей.

Подсолнечник

Особенно уязвимы молодые ростки. Слизни охотно поедают их ещё на стадии всходов.

Что отпугивает слизней: "антименю" для вредителей

К счастью, есть растения, запах или вкус которых слизни не выносят. Если высаживать их рядом с "любимыми" культурами, можно создать естественный барьер.

Шалфей

Обладает сильным ароматом, который действует на слизней отталкивающе. Хорошо работает в виде бордюра по периметру грядки.

Розмарин

Аромат этого растения также неприятен для слизней. Его можно высаживать не только в грядках, но и в горшках — ближе к уязвимым культурам.

Лаванда

Её запах не только отпугивает слизней, но и добавляет декоративности участку. Особенно полезна на краях клумб и вдоль дорожек.

Папоротник

Мнения садоводов расходятся: одни утверждают, что он наоборот даёт убежище вредителям, другие — что специфический запах и текстура листьев отпугивают. Можно провести эксперимент на своём участке.

Как изменить условия на участке, чтобы слизни ушли

Одних растений недостаточно, если участок создаёт идеальные условия для вредителей. Следующие приёмы помогут снизить их активность:

Убирайте лишнюю мульчу

Слизни обожают влажную мульчу. Особенно если она из соломы, листвы или коры. Лучше использовать сухие и колючие материалы: яичную скорлупу, крупный песок, мелкие камешки. Они не только суше, но и неприятны для передвижения.

Держите сад в порядке

Регулярно убирайте опавшие листья, сухие стебли, сорняки. В них слизни находят убежище. Особенно внимательно относитесь к участкам с густой посадкой — именно там прячется большинство вредителей.

Поливайте грамотно

Чрезмерная влажность — рай для слизней. Лучше поливать растения рано утром, чтобы к ночи почва успевала подсохнуть. Это особенно важно для салатов, капусты, кабачков и других влаголюбивых культур.

Поливайте точечно

Если поливать только у корней, а не смачивать всю грядку, это уменьшит влажность почвы в целом. Слизням будет сложнее перемещаться, а ваши посадки окажутся в безопасности.

Можно ли полностью избавиться от слизней

Слизни — не те вредители, которых можно устранить раз и навсегда. Но создать для них настолько некомфортные условия, что они сами уйдут — вполне реально. Главное — действовать комплексно: пересмотреть ассортимент растений, изменить режим полива и содержать участок в порядке. Тогда слизни в вашем саду станут редким гостем, а не постоянной угрозой урожаю.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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