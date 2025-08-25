Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зачем оставлять корни капусты на грядке осенью? Этот старый трюк подарит вам лучший урожай весной

Корни капусты могут помочь насытить почву полезными веществами, говорят эксперты
Садоводство

Многие огородники, собирая урожай, не забывают тщательно очистить грядки от растительных остатков. Но есть один старинный дачный приём, который может значительно облегчить работу и даже принести пользу почве. Оказывается, оставлять корни капусты в земле осенью — это не только не вредно, но и полезно. Почему это стоит делать, вы узнаете из нашего материала.

Капуста
Фото: unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License
Капуста

Почему стоит оставить корни капусты в земле

После того как вы убрали с грядки зрелые кочаны капусты, вам, возможно, захочется избавиться и от корней. Однако опытные садоводы знают, что в этом нет необходимости. Внесение корневищ капусты в почву осенью имеет несколько очевидных плюсов.

Природное удобрение для почвы

  • Корни капусты играют роль сидератов — растений, которые обогащают почву полезными веществами. Сидераты, как правило, нужно выращивать специально, а вот корни капусты делают это сами. Они разлагаются в почве, насыщая её полезными микроэлементами. При этом не нужно дополнительно вносить сидераты в грунт или перекапывать землю.

Защита от грызунов

  • Оставшиеся корни служат природным отпугивающим средством для мышей и полёвок. Эти грызуны часто повреждают корни и стебли растений, но корневища капусты оказываются для них неприязненной средой. Таким образом, оставленные корни могут защитить ваш участок от вредителей в зимний период.

Привлечение дождевых червей

  • Корни капусты привлекают дождевых червей, которые играют важную роль в улучшении структуры почвы. Перерабатывая органические остатки, они делают землю более рыхлой и плодородной. Если во время уборки кочанов оставить на земле повреждённые листья капусты, черви смогут переработать и их, что также будет способствовать улучшению качества почвы.

Когда и как выкорчевывать корни капусты

Хотя осенью оставлять корни капусты в земле полезно, выкорчевывать их лучше весной, когда почва будет влажной и рыхлой. Весной легко удалять остатки корней, а также вносить золу от сжигания этих остатков в качестве удобрения.

Кроме того, весной почва будет более подготовленной для дальнейшей обработки, и все оставшиеся органические вещества из капустных корней будут полностью переработаны. Это придаст почве необходимую структуру и улучшит её питательность для будущих растений.

Важное замечание

  • Этот метод подходит только в том случае, если ваша капуста была здоровой. Если на растениях были признаки заболеваний, лучше удалить все остатки и сжечь их сразу после уборки, чтобы не заразить почву вредоносными микроорганизмами.

Не торопитесь удалять корни капусты с грядок осенью. Оставив их в земле, вы не только улучшите структуру почвы, но и поможете бороться с вредителями и поддержите здоровье почвы благодаря дождевым червям. Если растения были здоровы, весной можно спокойно удалить остатки и воспользоваться золой как удобрением. Это бабушкин секрет, который стоит взять на вооружение.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста семейства Капустные, важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
