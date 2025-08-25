Не выбрасывайте мелкий лук: эти два способа помогут вам собрать урожай зелени зимой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мелкие луковицы можно высаживать до середины октября для зелени, говорят эксперты
3:29
Садоводство

Если ваш урожай лука оказался не таким внушительным, как хотелось бы, и многие луковицы получились слишком мелкими, не спешите расстраиваться. Даже такие "неудачные" луковицы могут принести пользу и радовать вас уже в следующем сезоне. Всё, что нужно сделать — это просто не упустить момент!

Лук-севок
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain
Лук-севок

Что делать с мелкими луковицами

Когда вы собрали урожай, но среди луковиц оказалось много мелких, не торопитесь их выбрасывать. Это ещё не конец! Такие луковицы можно использовать для следующего урожая — просто посадите их снова, и они удивят вас свежей зеленью или даже полноценными луковицами к следующей весне.

Как использовать мелкие луковицы зимой:

Выращивание на окне

  • Это отличный способ получить свежую зелень даже в холодное время года. Через две недели после посадки вы сможете наслаждаться зелёными стрелками, которые можно будет использовать в качестве приправы или гарнира.

Подготовка луковиц

  • Перед посадкой замочите луковицы в растворе марганцовки. Это поможет им избежать гнили и ускорит рост пера. После этого подсушите их несколько часов и приступайте к посадке.

Выбор места для посадки

  • Лук — светолюбивое растение, поэтому его нужно размещать на самом солнечном окне. В случае облачных дней и коротких зимних дней стоит позаботиться о дополнительном освещении.

Посадка в горшки

  • Используйте горшки или ящики для рассады. Почва может быть магазинной или смесью из торфа, зрелого компоста и огородной земли. Слой почвы должен быть около 8 см.

Посадка в опилках

  • Если вы не хотите много возиться, попробуйте посадить лук в опилках. Это минимизирует уход, так как поливать такие посадки нужно лишь несколько раз за весь период. Подготовьте контейнер, застелите дно плотной плёнкой и насыпьте слой опилок, пролейте кипятком, чтобы они увлажнились. Затем поместите луковицы и отправьте контейнер в тёмное, тёплое место. Как только зелёные перышки появятся, поставьте контейнер на солнечное место.

Что делать с мелким луком на грядке

Если у вас есть возможность посадить мелкие луковицы обратно в огород, это тоже отличное решение. Главное — успеть до наступления заморозков!

Пошаговая инструкция для посадки на грядке

  • Перекапывание грядки: вскопайте почву, чтобы луковицы лучше прижились. Разместите луковицы как можно плотнее друг к другу.
  • Глубина посадки: засыпьте луковицы землёй так, чтобы слой почвы был около 10-12 см.
  • Удобрение: при желании, можно удобрить посадки небольшим количеством древесной золы, что поможет улучшить состав почвы.
  • Ранний урожай: уже ранней весной, как только снег сойдёт, вы получите урожай свежего зелёного лука, который будет намного вкуснее, чем обычное перо, собранное позднее.

Не нужно отчаиваться, если ваш лук вырос слишком мелким. Существует несколько способов его эффективного использования — будь то выращивание зелени на подоконнике или повторная посадка на грядке. Главное — не упустите момент и позаботьтесь о луковицах сразу после уборки урожая.

Уточнения

Лук репчатый (лат. Allium cepa) — овощная культура.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
