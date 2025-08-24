Секрет чудо-удобрения: как скошенная трава превращается в питание для ваших растений

Жидкое удобрение из скошенной травы помогает улучшить почву и урожай

5:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как только наступит сезон активного роста зелени, дачники сталкиваются с вопросом — что делать с скошенной травой? Вместо того чтобы выбрасывать или сжигать её, можно превратить траву в натуральное удобрение для растений. Жидкий настой из скошенной травы — это народное средство, которое активно используется для подкормки огородных культур и способствует щедрому урожаю.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жидкое удобрение из скошенной травы

Почему трава — отличное удобрение

Скошенная трава, особенно сорняки, — это ценное удобрение для огорода. Во время своего роста сорняки поглощают полезные вещества из почвы, которые остаются в их зелёной массе. Если просто выбрасывать сорняки, это будет расточительством. Особенно это актуально для тех, кто сталкивается с проблемами по доставке органических удобрений на участок.

Жидкий травяной настой помогает

Восстановить баланс полезных микроорганизмов в почве.

Повысить плодородие грунта.

Снизить кислотность почвы за счет щелочной реакции раствора.

Из каких трав готовить удобрения

Наиболее популярные растения для приготовления удобрений — это сорняки и травянистые растения, которые богаты белками и азотом. Смешивание различных трав позволяет получить максимально эффективное удобрение.

Травы, которые лучше всего подходят для удобрений

Крапива : содержит много азота и минералов.

: содержит много азота и минералов. Хвощ : способствует укреплению корневой системы растений.

: способствует укреплению корневой системы растений. Сурепка, пижма, ромашка : обладают антисептическими свойствами, что полезно для почвы.

: обладают антисептическими свойствами, что полезно для почвы. Клевер, люпин, сныть: богатые белками растения, которые способствуют повышению содержания азота.

Кроме трав, в удобрение можно добавить

Опавшие листья.

Стебли и листья кустов после обрезки.

Ягоды и плоды культур.

Ботву.

Для эффективного удобрения свежесобранной травы должно быть больше, чем других добавок — соотношение 70% к 30%.

Как приготовить жидкое удобрение из скошенной травы

Для приготовления настойки вам понадобится ёмкость, например, ведро или бочка, в зависимости от того, сколько травы и почвы необходимо обработать.

Наполните ёмкость свежескошенной травой (до краёв).

Залейте траву водой.

Для ускорения брожения добавьте 2-3 столовых ложки мочевины или полстакана жидкого гумата, а также 1 литр молочной сыворотки.

Закройте ёмкость крышкой или обвяжите полиэтиленовой плёнкой.

Оставьте ёмкость в тёплом, тёмном месте, например, под навесом или в сарае.

Примерно через 10-14 дней откройте ёмкость, удалите траву и стебли, которые переработались.

Готовое удобрение будет тёмного цвета с запахом, похожим на запах навоза. Важно помнить, что при использовании скошенной травы вы не добавляете новых микроэлементов в почву — возвращаете только то, что трава поглотила ранее.

Преимущества жидкого удобрения из травы

Жидкое удобрение из травы имеет множество плюсов:

Быстроусвояемый азот : настой из скошенной травы даёт растениям быстро усвояемый азот, который подействует быстрее, чем другие органические удобрения.

: настой из скошенной травы даёт растениям быстро усвояемый азот, который подействует быстрее, чем другие органические удобрения. Устранение кислотности : раствор помогает нейтрализовать кислотность почвы быстрее, чем сухие раскислители.

: раствор помогает нейтрализовать кислотность почвы быстрее, чем сухие раскислители. Живые микроорганизмы: подкармливая растения таким настоем, вы насыщаете почву полезными микроорганизмами, которые защищают от болезней.

Как правильно использовать жидкое удобрение

При использовании полученного настоя важно соблюдать пропорции, чтобы не навредить растениям:

Соотношение 1:10 : на 10 литров воды — 1 литр настоя. Это оптимальное соотношение для подкормки.

: на 10 литров воды — 1 литр настоя. Это оптимальное соотношение для подкормки. Тщательно разводите : не используйте концентрированное удобрение, так как оно может повредить корни растений.

: не используйте концентрированное удобрение, так как оно может повредить корни растений. Экспериментируйте: если хотите попробовать более крепкий раствор, сначала проведите эксперимент на одном растении, чтобы увидеть результат.

Если вы использовали весь настой, оставшуюся траву можно залить водой и через день-два использовать для полива уже без разбавления.

Как долго можно хранить жидкое удобрение

Жидкое удобрение можно хранить некоторое время, но нужно следить за его состоянием. Важно, чтобы раствор не застоялся слишком долго, так как аммиак в больших концентрациях может стать ядом для микроорганизмов.

Если оставить раствор на месяц, он останется питательным, но без микробов.

Чтобы избежать накопления аммиака, регулярно удаляйте созревшую жижу из ёмкости и добавляйте свежую траву.

Жидкое удобрение из скошенной травы — это отличный способ эффективно подкормить растения на вашем участке, при этом не потратив много денег на покупку удобрений. Это удобрение не только ускоряет рост растений, но и улучшает структуру почвы. Главное — соблюдать правильные пропорции и своевременно удалять созревшую жидкость.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

