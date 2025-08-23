Кроты на участке: почему вам стоит радоваться их появлению, а не бороться с ними

Кроты не портят растения, а помогают защищать их от вредителей, сообщают эксперты

Когда кроты появляются на вашем участке, многие начинают бороться с ними, считая этих животных настоящими вредителями. Однако стоит ли так сильно переживать? На самом деле, кроты — это ваши союзники, которые помогают улучшить состояние почвы, защищают растения и устраняют вредителей. В этой статье мы расскажем, почему кроты могут стать незаменимыми помощниками на вашем огороде.

Крот, выглядывающий из земли в огороде

Кто такие кроты и как они работают под землей

Кроты — это небольшие млекопитающие, которые провели всю свою жизнь под землёй. Они обладают уникальными способностями, которые позволяют им приспосабливаться к подземному образу жизни. Несмотря на слабое зрение, кроты ориентируются в темноте с помощью обострённого слуха и обоняния, а также способны чувствовать вибрацию почвы, что помогает им находить пищу и избегать опасности.

Сильные передние конечности с лопатоподобными лапами позволяют кротам рыть тоннели с невероятной скоростью. Эта способность делает их настоящими "работниками под землёй", которые постоянно трудятся на благо вашего участка.

Как кроты улучшают почву

Одним из главных преимуществ наличия кротов на участке является их влияние на почву. Их тоннели создают естественные каналы для аэрации почвы, благодаря чему она становится более рыхлой и лучше пропускает воду. Это особенно важно в областях с плотными и плохо дренированными почвами.

Чем полезны кроты для почвы

Аэрация : кроты разрыхляют почву, что улучшает доступ кислорода и воды к корням растений.

: кроты разрыхляют почву, что улучшает доступ кислорода и воды к корням растений. Равномерное распределение минералов : прокопав свои тоннели, кроты смешивают почву, обеспечивая лучшее распределение питательных веществ.

: прокопав свои тоннели, кроты смешивают почву, обеспечивая лучшее распределение питательных веществ. Увлажнение: тоннели, которые они создают, помогают воде проникать в более глубокие слои почвы, улучшая её увлажнение.

Таким образом, их деятельность способствует улучшению структуры почвы и созданию более благоприятных условий для роста растений.

Как кроты защищают ваши растения от вредителей

Хотя кроты и создают курганы на поверхности, их настоящая роль заключается в борьбе с вредителями, которые могут повредить растения. Кроты питаются насекомыми, их личинками и даже мелкими грызунами, что делает их настоящими защитниками вашего сада.

Какие вредители страдают от кротов

Медведки : эти вредители повреждают корни растений, но кроты с удовольствием поедают их.

: эти вредители повреждают корни растений, но кроты с удовольствием поедают их. Слизни и улитки : кроты активно охотятся на этих нежеланных гостей, которые любят поедать листья и плоды.

: кроты активно охотятся на этих нежеланных гостей, которые любят поедать листья и плоды. Гусеницы и личинки майского жука : кроты уничтожают опасных личинок, которые могут разрушить корни растений.

: кроты уничтожают опасных личинок, которые могут разрушить корни растений. Мелкие грызуны: кроты также охотятся на полёвок и землероек, которые наносят ущерб корням и молодым побегам.

Каждый день крот может съедать до половины своего веса в пище, что значительно снижает численность вредителей на участке. Благодаря их присутствию, растения становятся более защищёнными от этих опасных гостей.

Как справиться с кротовыми курганами

Несмотря на все преимущества кротов, их холмики на газонах и грядках могут раздражать владельцев участков. Но не стоит воспринимать это как проблему — кротовые курганы — это малая плата за то, что кроты делают для вашего сада.

Если курганы доставляют неудобства, можно использовать несколько методов для их минимизации, не прибегая к уничтожению кротов.

Как уменьшить количество кротов

Использование кротовых сеток : установите мелкоячеистую металлическую сетку в почву на глубину 30-50 см. Это препятствует проникновению кротов в определённые участки.

: установите мелкоячеистую металлическую сетку в почву на глубину 30-50 см. Это препятствует проникновению кротов в определённые участки. Природные репелленты : кроты не переносят запахи чеснока, лука, бархатцев и других растений. Посадив их вдоль границ участка, вы сможете отпугнуть кротов, не навредив им.

: кроты не переносят запахи чеснока, лука, бархатцев и других растений. Посадив их вдоль границ участка, вы сможете отпугнуть кротов, не навредив им. Звуковые устройства: ультразвуковые устройства или устройства, создающие вибрации в почве, могут эффективно отпугивать кротов, так как они чувствительны к вибрации.

Кроты — это не вредители, а естественные помощники

Многие считают кротов врагами своего участка, но стоит взглянуть на их деятельность с другой стороны. Они не портят растения, а наоборот — защищают их от вредителей, улучшают структуру почвы и помогают растениям расти и развиваться. Кроты не съедают ваши урожайные растения, они охотятся на вредителей, которые могут нанести им вред.

Таким образом, кроты являются не только полезными, но и необходимыми "работниками" вашего огорода. Вместо того чтобы бороться с ними, попробуйте воспринимать их как настоящих помощников, которые улучшают экосистему вашего участка и помогают вам получать здоровый и богатый урожай.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

