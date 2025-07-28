Высевать или не высевать? Узнайте, когда сажать пекинскую капусту

Пекинская капуста — это ценное растение, которое пользуется популярностью среди садоводов благодаря своей нежной текстуре и замечательному вкусу. Основные плюсы ее выращивания — это быстрая скорость роста и устойчивость к низким температурам. Чтобы успешно вырастить пекинскую капусту до первых заморозков, необходимо учитывать несколько ключевых факторов, о которых мы подробно расскажем в этой статье.
Сначала выберите подходящий сорт пекинской капусты. Существует множество сортов, поэтому стоит обратить внимание на ранние и скороспелые варианты, такие как «Нежинская», «Сентябрьская» или «Султан». Эти сорта могут созревать за 60-75 дней, что позволит вам собрать урожай до наступления заморозков.
Перед посевом рекомендуется провести предпосевную подготовку: замочите семена в теплой воде на 12 часов и просушите их. Это повысит их всхожесть и ускорит прорастание.
Для того чтобы успеть вырастить пекинскую капусту до заморозков, необходимо выбирать правильные сроки высадки. В зависимости от вашего региона, посев можно проводить:
Помните, что пикировка рассады может быть необходима, если вы производите посадку через рассаду. В этом случае рекомендуется высаживать рассаду в грунт в начале июня.
Пекинская капуста предпочитает легкие, плодородные почвы с хорошим дренажем. Выберите место, где растения будут получать достаточное количество солнечного света, но также находиться в полутени, особенно в жаркие дни, чтобы избежать перегрева.
Перед посадкой рекомендуется внести органические удобрения, такие как компост или перегной, которые обогатят почву и создадут идеальные условия для роста капусты.
Уход за пекинской капустой включает в себя несколько важных аспектов:
Пекинская капуста подвержена различным заболеваниям и вредителям, таким как тля, белокрылка и мучнистая роса. Регулярно проверяйте растения на наличие признаков болезни и применяйте биопрепараты или народные средства для защиты, такие как настой чеснока или табака.
Пекинская капуста готова к сбору, когда головки достаточно плотные и достигли нужного размера. Убирайте капусту до первых заморозков, так как мороз может привести к потере урожая и ухудшению вкусовых качеств.
При сборе обрезайте головки острым ножом, оставляя пару листьев у основания для дальнейшего роста. Если вы планируете потребление капусты в зимний период, перед заморозками можно собрать урожай и хранить его в прохладном месте или в подвале.
Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.
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