Высевать или не высевать? Узнайте, когда сажать пекинскую капусту

Выращивание пекинской капусты

4:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Пекинская капуста — это ценное растение, которое пользуется популярностью среди садоводов благодаря своей нежной текстуре и замечательному вкусу. Основные плюсы ее выращивания — это быстрая скорость роста и устойчивость к низким температурам. Чтобы успешно вырастить пекинскую капусту до первых заморозков, необходимо учитывать несколько ключевых факторов, о которых мы подробно расскажем в этой статье.

Фото: Own work by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пекинская капуста

Выбор сорта и подготовка семян

Сначала выберите подходящий сорт пекинской капусты. Существует множество сортов, поэтому стоит обратить внимание на ранние и скороспелые варианты, такие как «Нежинская», «Сентябрьская» или «Султан». Эти сорта могут созревать за 60-75 дней, что позволит вам собрать урожай до наступления заморозков.

Перед посевом рекомендуется провести предпосевную подготовку: замочите семена в теплой воде на 12 часов и просушите их. Это повысит их всхожесть и ускорит прорастание.

Оптимальные сроки посева

Для того чтобы успеть вырастить пекинскую капусту до заморозков, необходимо выбирать правильные сроки высадки. В зависимости от вашего региона, посев можно проводить:

С весны: сеять семена в открытый грунт можно с конца марта до конца мая. В этом случае вы сможете собрать урожай до середины августа

С начала лета: можно также высевать семена с середины июня до начала июля, чтобы получить осенний урожай, который вы сможете собирать до начала заморозков.

Помните, что пикировка рассады может быть необходима, если вы производите посадку через рассаду. В этом случае рекомендуется высаживать рассаду в грунт в начале июня.

Выбор места для посадки

Пекинская капуста предпочитает легкие, плодородные почвы с хорошим дренажем. Выберите место, где растения будут получать достаточное количество солнечного света, но также находиться в полутени, особенно в жаркие дни, чтобы избежать перегрева.

Перед посадкой рекомендуется внести органические удобрения, такие как компост или перегной, которые обогатят почву и создадут идеальные условия для роста капусты.

Уход за растениями

Уход за пекинской капустой включает в себя несколько важных аспектов:

Полив: пекинская капуста любит влагу. Регулярно поливайте растения, особенно в сухую погоду, чтобы избежать стрессов и горечи в листьях. Следите за тем, чтобы почва была предельно увлажненной, но не заболоченной

Прополка и рыхление: удаляйте сорняки, чтобы не конкурировать с капустой за питательные вещества. Также выполняйте рыхление почвы для улучшения аэрации и доступа кислорода к корням.

Подкормка: в течение всего периода вегетации можно проводить подкормки минеральными удобрениями, особенно в начале роста. Optimum— это азотные удобрения, которые способствуют наращиванию зеленой массы.

Защита от вредителей и болезней

Пекинская капуста подвержена различным заболеваниям и вредителям, таким как тля, белокрылка и мучнистая роса. Регулярно проверяйте растения на наличие признаков болезни и применяйте биопрепараты или народные средства для защиты, такие как настой чеснока или табака.

Сбор урожая

Пекинская капуста готова к сбору, когда головки достаточно плотные и достигли нужного размера. Убирайте капусту до первых заморозков, так как мороз может привести к потере урожая и ухудшению вкусовых качеств.

При сборе обрезайте головки острым ножом, оставляя пару листьев у основания для дальнейшего роста. Если вы планируете потребление капусты в зимний период, перед заморозками можно собрать урожай и хранить его в прохладном месте или в подвале.

Уточнения

Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.

