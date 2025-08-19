Осенняя борьба с тлёй: как снизить её популяцию на 80% до наступления холодов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Тля — один из самых коварных врагов на даче, и справиться с ней бывает не так-то просто. Особенно если упустить момент, когда она наиболее уязвима. Агроном Людмила Шубина объяснила, почему сентябрь — это идеальное время для того, чтобы бороться с тлёй, и предложила эффективный способ её уничтожения.

Тля на стебле растения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тля на стебле растения

Почему сентябрь — ключевой месяц для борьбы с тлёй

Тля начинает активное размножение в сентябре, когда самки начинают откладывать яйца на деревьях и кустарниках. В это время насекомые активно летают, спариваются и размножаются, что делает их особенно уязвимыми. Увидеть признаки начала этого процесса можно по небольшим облакам, которые появляются в воздухе над растениями.

Сентябрь — это не только время, когда активность тли максимальна, но и шанс на значительное сокращение её популяции. Агрокомплексный подход поможет значительно снизить численность вредителей до 70-80% ещё до того, как они успеют нанести ущерб растениям.

Простой и экологичный способ борьбы с тлёй

Существует несколько способов уничтожения тли, но один из самых доступных и эффективных предложила Людмила Шубина. Для этого вам понадобятся два простых ингредиента: молочная сыворотка и нетканый материал, который обычно используют для укрытия грядок.

Процесс довольно прост

  • Смочите ткань в молочной сыворотке, можно заменить её квасом или пивом.
  • Повесьте такую ткань возле деревьев и кустов, на которых замечена тля.
  • Тля, привлечённая запахом, будет прилетать на ткань и облеплять её.
  • После того как ткань сильно загрязнится, достаточно сполоснуть её в том же растворе и снова повесить.

Этот метод не только эффективен, но и экологичен, так как не требует использования химических препаратов. При правильном применении такой подход может значительно снизить численность вредителей на участке.

Почему важно бороться с тлёй осенью

Борьба с тлёй весной куда сложнее, ведь именно в этот период на ветвях деревьев и кустов вылупляются новые особи, которые начинают активно высасывать соки из растений. Они могут быть защищены муравьями, которые активно заботятся о своих "подопечных". Таким образом, осенний этап борьбы с тлёй имеет решающее значение, так как он позволяет снизить численность насекомых до того, как они начнут активно размножаться в следующем сезоне.

Советы для осенней обработки сада

Не забывайте, что осень — это не только время для борьбы с тлёй, но и с другими вредителями, которые могут угрожать вашему саду и огороду. Обработка в этот период поможет не только защитить текущий урожай, но и подготовить растения к следующему сезону. Осенняя профилактика может предотвратить проблемы с вредителями, прежде чем они успеют нанести серьёзный ущерб.

Осень — время для борьбы с вредителями

Осень — это не только пора сбора урожая, но и важный момент для подготовки вашего сада к следующему сезону. Не упустите шанс провести осеннюю обработку, чтобы минимизировать проблемы с тлёй и другими вредителями. Используйте простые и эффективные методы борьбы, такие как молочная сыворотка, чтобы снизить численность насекомых и дать растениям шанс на успешное восстановление в следующем году. Чем раньше вы начнёте бороться с вредителями, тем легче будет защищать свои посадки в будущем.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
