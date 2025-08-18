Почва под защитой: обязательные поливы перед осенними дождями, о которых не стоит забывать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Осень — время дождей и прохлады, но для слизней и улиток наступает пора активного размножения. С наступлением сырой и дождливой погоды эти вредители начинают откладывать яйца, что грозит новыми нашествиями в следующем сезоне. Но не волнуйтесь, есть простое и доступное средство, чтобы предупредить нашествие слизней, и оно наверняка есть у вас на кухне — кофейная гуща.

Полив почвы в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полив почвы в огороде

Почему кофе помогает бороться с слизнями

Кофейная гуща — не только хороший способ удобрить почву, но и эффективное средство для защиты от слизней. Всё благодаря кофеину, который входит в её состав. Этот элемент действует токсично на вредителей: попадая в их организм, кофеин нарушает их нервную систему, что приводит к гибели слизней. Но важно использовать этот метод с умом, чтобы не навредить растительности.

Как правильно использовать кофейную гущу

Удобрение и защита для растений

  • Кофейная гуща — отличный источник фосфора, калия, кальция, магния, меди и других микроэлементов. Эти вещества способствуют укреплению растений и улучшению их роста. К тому же, кофе помогает создать более кислую среду, что особенно полезно для таких культур, как только что посаженные томаты, розы, черника и камелии.

Как наносить

  • Равномерно распределите кофейную гущу по поверхности почвы, но не переусердствуйте. Это поможет избежать перегрева почвы и засорения, что может повлиять на растения. Важно использовать гущу умеренно — небольшое количество принесёт больше пользы, чем её избыток.

Когда проводить обработку

  • Идеальное время для применения кофейной гущи — перед осенними дождями. Слизни начинают откладывать яйца, и таким образом, вы не только избавитесь от взрослых особей, но и предотвратите распространение новых поколений в следующем сезоне.

Преимущества кофейной гущи для почвы

Борьба с вредителями

  • Кофе обладает ярко выраженным токсичным эффектом для слизней и улиток, не причиняя при этом вреда растениям.

Удобрение для растений

  • В кофейной гуще содержится множество полезных веществ, которые улучшат структуру почвы, стимулируя рост и укрепление ваших растений.

Простота в использовании

  • Никаких сложных процедур — достаточно просто рассыпать кофейную гущу по поверхности почвы перед дождями, и она будет работать на пользу вам и вашему саду.

Кофейная гуща — это не только удобное средство для защиты от слизней, но и полезное удобрение для ваших растений. Используя её перед осенними дождями, вы обеспечите своему саду здоровое и плодородное будущее, снизив риск появления вредителей в следующем сезоне.

Уточнения

Удобре́ния - вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
