Как переработать тень в красоту: садовые хитрости, которые вам понравятся

Тень не приговор: идеальные растения для тенистых участков сад

3:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Создание красивого сада может быть настоящим искусством, особенно если речь идет о тенистых уголках. Многие садоводы сталкиваются с проблемой: как оживить участки, где из-за недостатка солнечного света ничего не растет. Однако не стоит отчаиваться! Существует множество растений, которые прекрасно себя чувствуют в тени и могут сделать ваш сад великолепным.

Фото: creativecommons.org by A. Barra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бруннера

Почему возникает тень?

Тенистые места в саду могут возникать по разным причинам:

Расположение деревьев: лиственные и хвойные деревья создают глубокую тень.

Строения и заборы: неправильно расположенные постройки могут загораживать свет.

Неправильное планирование: иногда при проектировании сада не учитывается солнечная сторону.

Как бы ни возникала тень, важно знать, что это не приговор! У многих растений есть свои уникальные способности, позволяющие им адаптироваться к условиям недостатка света.

Какие растения можно посадить в тенистом уголке?

Хоста

Хоста — один из самых популярных выборов для тенистых участков. Эти растения имеют красивые, крупные листья и различную окраску, от ярко-зеленого до синего и золотистого. Хосты прекрасно смотрятся в группах и могут стать основой вашего тенистого уголка.

Ландыш

Ландыши — это прекрасно ароматные цветы, которые цветут весной и образуют густые заросли. Их белые цветы выглядят очень нежно и прекрасно контрастируют с тёмной листвой.

Бруннера

Это многолетнее растение, известное своими ярко-синими цветами, прекрасно растет в тени. Её крупные зеленые листья с белыми прожилками добавят декоративности даже без цветения.

Калина

Некоторые виды калины могут расти в тени. Калина может создать красивый кустарниковый фон и зимой, и летом. Кроме того, её ягоды привлекают птиц.

Папоротники

Папоротники идеально подходят для тенистых уголков. Они создадут ощущение дикой природы и добавят текстурности вашему саду. Есть много видов папоротников, которые можно выбрать в зависимости от условий вашего сада.

Астильба

Астильба — это великолепное цветущее растение с перистыми цветами, которое прекрасно растет в тени. Она добавляет яркости и может цвести с ранней весны до конца лета.

Незабудка

Эти маленькие синие цветы прекрасно растут в тени и образуют плотные, цветущие коврики. Они добавляют очарования и свежести в любой тенистый уголок.

Медуница

Медуница — это растение с интересными листьями и яркими цветами, которое распускается ранней весной. Оно привлекает пчёл и бабочек и прекрасно растет в тени.

Декор и сопровождение

Помимо растений, вы можете добавить в тенистый уголок декоративные элементы, такие как:

Камни и галька: они создадут естественный и уютный вид.

Садовая мебель: небольшой стол и стулья для отдыха.

Фонтаны или водоемы: вода добавит свежести и живости.

Создание тенистого уголка сада — это отличная возможность проявить свои дизайнерские способности и выбрать красивые растения, которые будут радовать глаз. Используйте наши советы и выбирайте растения, которые подойдут вашему климату и типу почвы. Такой уголок станет любимым местом отдыха и расслабления, ведь в тенистом саду всегда приятно быть под защитой от жаркого солнца.

Уточнения

Тень — пространственное оптическое явление.

