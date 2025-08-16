Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французские таксисты не захотели везти Аврору Кибу из-за её чемоданов
Шеф-повара: загустить подливу без комочков помогут мука, крахмал и масло
Эксперты назвали 5 самых ленивых пород кошек для спокойных хозяев
Роскачество: Кубань нацелена на рекордный урожай винограда
Фольга растапливает лёд в морозилке и защищает банковские карты от считывания RFID-меток
Естественная сушка волос может быть вреднее, чем использование фена
Катхурия: йодные сетки неэффективны для восполнения дефицита йода
Муравьи-ткачи ломают законы физики: природный алгоритм для идеальной командной работы
Тренер Идуш: гимнастика для лица является естественным лифтингом

Яма или куча:выберите идеальный способ компостирования для великолепного урожая в следующем сезоне

Компостная куча лучше компостной ямы: скопление воды в яме убивает микроорганизмы
3:37
Садоводство

Компост — это одно из самых эффективных и экономичных удобрений для садоводов. Особенно важно готовить его осенью, когда все урожайные работы завершены. Однако многие дачники делают распространенную ошибку, создавая компостные ямы, которые не всегда подходят для правильного разложения органики. В этой статье мы расскажем, как правильно подготовить компост, используя компостную кучу, а не яму, и какие материалы в нее добавлять.

Компостная куча осенью на даче
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компостная куча осенью на даче

Почему лучше куча, чем яма

При создании компостной ямы существует риск накопления в ней воды, что может привести к гибели полезных микроорганизмов, участвующих в процессе разложения органики. В отличие от ямы, компостная куча имеет лучшую вентиляцию и отвод лишней влаги, что ускоряет процесс разложения и способствует получению качественного удобрения.

Как правильно заполнить компостную кучу

Дренаж

  • Начните с укладки мелких веток на самое дно компостной кучи. Этот слой будет выполнять дренажную функцию и предотвращать застой воды.

Ботва и растительные остатки

  • Следующим слоем положите ботву, оставшуюся от собранного урожая. Сюда также можно добавить гнилые фрукты, такие как яблоки или груши. Важно помнить, что крупные растительные остатки лучше порубить лопатой, чтобы ускорить их разложение.

Сорняки

  • После этого добавьте сорняки, которые вы не используете в других целях. Помните, что их семена при разложении тоже погибнут, и они не смогут прорасти в следующем сезоне. Лучше всего сорняки немного подсушить перед тем, как отправить их в компост.

Что еще добавить в компостную кучу

Каждый слой в компостной куче должен быть полит водой. Это поможет поддерживать оптимальный уровень влажности, который необходим для разложения. Помимо воды, полезно добавлять средства, содержащие полезные микроорганизмы, чтобы ускорить процесс компостирования. Эти добавки можно приобрести в специализированных магазинах для садоводов.

Также стоит учитывать, что добавление фунгицидов в компостную кучу поможет предотвратить распространение грибковых заболеваний в будущем.

Чего не стоит добавлять в компост

Не все органические отходы подходят для компоста. Например, опилки и стружку древесины лучше не добавлять, поскольку при разложении они сильно истощают почву на азот, что замедляет разложение других материалов. Это приведет к тому, что компост не будет полноценным удобрением.

Как ухаживать за компостной кучей

После того как компостная куча будет сформирована, важно не забывать поливать ее водой в течение осени и зимы для поддержания оптимального уровня влажности. Разложение органических материалов займет около полутора лет, и в это время куча будет постепенно разогреваться. При необходимости, можно переворачивать компост, чтобы ускорить процесс разложения.

Приготовление компоста — это несложный, но важный процесс, который требует внимания и знаний. Лучше всего использовать компостную кучу, поскольку она быстрее и эффективнее разлагает органику, создавая качественное удобрение для следующего сезона. Следуя этим простым рекомендациям, вы получите отличный компост, который значительно улучшит состояние вашей почвы и поможет растениям расти крепкими и здоровыми.

Уточнения

Компо́ст - органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов
Домашние животные
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов Аудио 
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий
Еда и рецепты
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Последние материалы
Французские таксисты не захотели везти Аврору Кибу из-за её чемоданов
Шеф-повара: загустить подливу без комочков помогут мука, крахмал и масло
Эксперты назвали 5 самых ленивых пород кошек для спокойных хозяев
Роскачество: Кубань нацелена на рекордный урожай винограда
Фольга растапливает лёд в морозилке и защищает банковские карты от считывания RFID-меток
Естественная сушка волос может быть вреднее, чем использование фена
Катхурия: йодные сетки неэффективны для восполнения дефицита йода
Муравьи-ткачи ломают законы физики: природный алгоритм для идеальной командной работы
Тренер Идуш: гимнастика для лица является естественным лифтингом
Компостная куча лучше компостной ямы: скопление воды в яме убивает микроорганизмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.