Яма или куча:выберите идеальный способ компостирования для великолепного урожая в следующем сезоне

Компостная куча лучше компостной ямы: скопление воды в яме убивает микроорганизмы

3:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Компост — это одно из самых эффективных и экономичных удобрений для садоводов. Особенно важно готовить его осенью, когда все урожайные работы завершены. Однако многие дачники делают распространенную ошибку, создавая компостные ямы, которые не всегда подходят для правильного разложения органики. В этой статье мы расскажем, как правильно подготовить компост, используя компостную кучу, а не яму, и какие материалы в нее добавлять.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Компостная куча осенью на даче

Почему лучше куча, чем яма

При создании компостной ямы существует риск накопления в ней воды, что может привести к гибели полезных микроорганизмов, участвующих в процессе разложения органики. В отличие от ямы, компостная куча имеет лучшую вентиляцию и отвод лишней влаги, что ускоряет процесс разложения и способствует получению качественного удобрения.

Как правильно заполнить компостную кучу

Дренаж

Начните с укладки мелких веток на самое дно компостной кучи. Этот слой будет выполнять дренажную функцию и предотвращать застой воды.

Ботва и растительные остатки

Следующим слоем положите ботву, оставшуюся от собранного урожая. Сюда также можно добавить гнилые фрукты, такие как яблоки или груши. Важно помнить, что крупные растительные остатки лучше порубить лопатой, чтобы ускорить их разложение.

Сорняки

После этого добавьте сорняки, которые вы не используете в других целях. Помните, что их семена при разложении тоже погибнут, и они не смогут прорасти в следующем сезоне. Лучше всего сорняки немного подсушить перед тем, как отправить их в компост.

Что еще добавить в компостную кучу

Каждый слой в компостной куче должен быть полит водой. Это поможет поддерживать оптимальный уровень влажности, который необходим для разложения. Помимо воды, полезно добавлять средства, содержащие полезные микроорганизмы, чтобы ускорить процесс компостирования. Эти добавки можно приобрести в специализированных магазинах для садоводов.

Также стоит учитывать, что добавление фунгицидов в компостную кучу поможет предотвратить распространение грибковых заболеваний в будущем.

Чего не стоит добавлять в компост

Не все органические отходы подходят для компоста. Например, опилки и стружку древесины лучше не добавлять, поскольку при разложении они сильно истощают почву на азот, что замедляет разложение других материалов. Это приведет к тому, что компост не будет полноценным удобрением.

Как ухаживать за компостной кучей

После того как компостная куча будет сформирована, важно не забывать поливать ее водой в течение осени и зимы для поддержания оптимального уровня влажности. Разложение органических материалов займет около полутора лет, и в это время куча будет постепенно разогреваться. При необходимости, можно переворачивать компост, чтобы ускорить процесс разложения.

Приготовление компоста — это несложный, но важный процесс, который требует внимания и знаний. Лучше всего использовать компостную кучу, поскольку она быстрее и эффективнее разлагает органику, создавая качественное удобрение для следующего сезона. Следуя этим простым рекомендациям, вы получите отличный компост, который значительно улучшит состояние вашей почвы и поможет растениям расти крепкими и здоровыми.

Уточнения

Компо́ст - органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов.

