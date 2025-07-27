Свежий укроп становится вялым за сутки? Всё из-за привычки, которую пора забыть

Обертывание зелени в бумажное полотенце продлевает срок её хранения

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие замечают, что пучок свежей зелени — укропа, петрушки или кинзы — уже на следующий день теряет вид, становится вялым или покрывается слизью. Причина чаще всего одна — её моют перед тем, как убрать в холодильник.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зелень

Такой подход кажется логичным: чистую зелень удобно использовать, она не пачкает руки и посуду. Но в действительности это большая ошибка, которая резко сокращает срок её хранения.

Почему влага вредна

Оставшаяся после мытья вода — идеальная среда для порчи. Когда листья остаются влажными, вода начинает испаряться с их поверхности, вытягивая при этом влагу из самих клеток. Это быстро приводит к увяданию и потере упругости.

К тому же, излишняя влага в закрытой упаковке — благоприятная среда для размножения бактерий и грибков. Даже в герметичном контейнере или пакете зелень портится быстрее, ведь без доступа воздуха образуется конденсат, провоцирующий гниение.

Как правильно хранить зелень

Мыть зелень стоит только перед подачей на стол или приготовлением. До этого момента её лучше хранить сухой. Прежде чем положить пучок в холодильник, убедитесь, что на нём нет капель воды.

Оптимальный способ — обернуть сухую зелень в бумажное полотенце. Оно впитает случайную влагу и защитит от образования конденсата. После этого можно положить её в контейнер с вентиляцией или в слегка приоткрытый пакет — так сохраняется циркуляция воздуха.

Лучшее место для хранения — овощной отсек холодильника. Здесь поддерживается температура чуть выше нуля и подходящий уровень влажности. Это позволяет зелени сохранять свежесть до недели.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

