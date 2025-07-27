У дерева всё забирают вредители, а вы не замечаете: проверьте абрикос прямо сейчас

Вредители и одиночная посадка часто становятся причиной отсутствия плодов на абрикосе

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Абрикос считается неприхотливым и щедрым деревом. Но иногда, несмотря на хорошие условия, плодов на нём так и не появляется. Одна из частых причин — недостаточное опыление. Хотя многие сорта самоопыляемы, в одиночку дерево часто плодоносит хуже. Желательно посадить рядом ещё 2-3 дерева, желательно разных сортов, чтобы повысить шансы на опыление и завязь.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикос

Вредители и неблагоприятные условия в начале сезона

Абрикос может не плодоносить, если на дереве рано появляются вредители. Они повреждают завязи, подгрызают плодоножки — и недозрелые плоды осыпаются. Даже если что-то остаётся, плоды могут быть мелкими и деформированными.

Кроме того, плохие погодные условия во время цветения и формирования завязи — холод, переувлажнение или засуха — тоже мешают урожаю. Дефицит питательных веществ в этот период может полностью остановить плодоношение.

Насекомые-паразиты

Если абрикос не плодоносит год за годом, причиной часто становятся паразитирующие насекомые. Тля, червецы, гусеницы и другие вредители питаются соками дерева, прячутся на нижней стороне листьев, образуют плотные комки на ветках. На листьях можно заметить липкие следы и деформации. Эффективная мера — регулярное опрыскивание дерева садовым маслом.

Клещи

Паутинные клещи — ещё одна возможная причина. Их сложно заметить, но они оставляют на листьях тонкие нити. Эти вредители истощают дерево, а не оставляют липких следов, как тля. Против них помогает простая вода: промывание листьев струёй из шланга. Также полезны мягкие средства вроде инсектицидного мыла.

Личинки и гусеницы

Листовые гусеницы сворачивают листья в коконы и поедают их изнутри. Некоторые виды предпочитают бутоны и молодые плоды. В случае массового заражения применяют биопрепарат Bacillus thuringiensis — его распыляют каждые 2-3 дня, пока личинки активны.

Есть и более опасные вредители — личинки, прогрызающие ходы внутри побегов и веток. Они нарушают питание дерева, могут привести к усыханию и остановке роста.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного.

