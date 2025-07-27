Сорняки на грядке? Не спешите их рвать — некоторые из них работают лучше удобрений

Крапива и одуванчик укрепляют растения и ускоряют созревание урожая

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники тратят массу времени на борьбу с сорняками. Но если подойти к вопросу иначе, можно не только сэкономить силы, но и получить от них пользу. Некоторые сорные растения улучшают почву, защищают овощи от вредителей и даже служат отличным удобрением.

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Используя их с умом, вы поддержите здоровье культурных растений и продлите срок их плодоношения.

Крапива для ослабленных растений

Крапива — одно из самых полезных сорных растений. Она помогает восстановить силы у томатов, капусты и огурцов. Для этого килограмм свежих стеблей с листьями заливают 5 литрами кипячёной воды, дают настояться до полного остывания, процеживают и разводят водой в пропорции 1:20. Готовым раствором опрыскивают растения вечером. Это листовая подкормка, которая, по мнению многих дачников, работает эффективнее корневой.

Одуванчик и враг вредителей — пижма

Одуванчики полезны для развития огурцов и ускоряют их созревание. Скошенные растения можно оставлять прямо на грядках — они подпитывают почву. Также одуванчики подходят для компоста.

Пижма выделяет резкий аромат, который отпугивает тлю, гусениц и плодовых червецов. Чтобы приготовить настой, побеги заливают кипячёной водой в соотношении 1:3. После остывания раствор процеживают и опрыскивают растения вечером.

Мята, лопух и полынь на защите грядок

Мята помогает справиться с заболеваниями томатов и огурцов. Достаточно посадить её рядом с грядкой, и она начнёт работать в качестве природного антисептика.

Корни лопуха хорошо рыхлят почву, а во время цветения растение приманивает насекомых — как полезных, так и вредителей. По той же схеме работает и оман. Из-за высоты эти растения могут выполнять роль живой изгороди.

Полынь используют для отпугивания гусениц, бабочек, моли и тли. Листья заливают горячей водой, настаивают 15 минут, процеживают и разбавляют в пропорции 1:2. Обрабатывают растения вечером.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от "сор"), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

