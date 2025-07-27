Огурцы сдуваются к середине лета? Подкормка из трёх компонентов продлит урожай до сентября

Полив с янтарной кислотой продлевает срок сбора урожая огурцов до сентября

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники сталкиваются с тем, что ближе к середине лета огурцы начинают мельчать и быстро уходят в цвет. В это время особенно важно поддержать растение, иначе плодоношение закончится раньше времени. Опытные огородники знают простой и доступный способ — использовать янтарную кислоту.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурец

Это средство стоит недорого и продаётся в любой аптеке. А результат от его применения можно сравнить с эффектом от специальных удобрений для стимуляции роста и плодоношения.

Рецепт раствора с янтарной кислотой

Для приготовления подкормки понадобятся три компонента: зола, молоко и сама янтарная кислота. В пяти литрах воды разводят стакан древесной золы и половину стакана молока. Смесь тщательно перемешивают, а затем разбавляют водой в пропорции 1:1.

В полученный раствор добавляют одну таблетку янтарной кислоты, предварительно растолченную в порошок. Ещё раз перемешивают — и можно использовать. Поливают огурцы под корень или по листу, стараясь охватить всё растение.

Такая подкормка помогает продлить период активного плодоношения как минимум до сентября. Плоды становятся более сочными, а горечь исчезает.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

