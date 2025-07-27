Секрет богатого урожая не в погоде и не в сортах — а в трёх действиях, которые игнорируют почти все

Регулярная санитарная обрезка и калийные подкормки усиливают рост плодов томата

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже при хорошей погоде, регулярном поливе и подкормках не каждый огородник получает богатый урожай томатов. Дело часто не в погоде и не в сортах, а в упущениях при уходе. Есть три простых правила, которые могут существенно изменить ситуацию в лучшую сторону.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Томаты в теплице

Окучивание укрепляет корни

Окучивание проводят не все, считая его необязательной процедурой. На самом деле оно выполняет важную задачу — укрепляет корневую систему. При подсыпке земли к стеблю появляются дополнительные корни, которые делают растение более устойчивым. Такой куст лучше переносит жару, получает больше питания из почвы и, как следствие, даёт более обильный урожай.

Игнорировать окучивание особенно опасно на начальных этапах роста. Если корневая система будет слабой, растение не сможет сформировать крепкие плоды.

Удаляйте высохшие листья

Сухие и пожелтевшие листья нужно обязательно убирать, особенно в нижней части куста. Они мешают нормальному воздухообмену, могут стать очагом болезней и забирают на себя питание. Кроме того, в середине лета рекомендуется убирать и здоровые нижние листья — это помогает растению сосредоточиться на плодах.

Чем старше куст, тем больше внимания требуется санитарной обрезке. Регулярное удаление ненужной листвы улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск грибковых заболеваний.

Подкормка во время плодоношения

Многие дачники вносят удобрения на ранних этапах, забывая о важности питания в период активного плодоношения. Это ошибка: в это время томаты особенно нуждаются в калии и других элементах, отвечающих за вкус и размер плодов.

Один из простых способов — внесение золы каждые 10-14 дней. Она помогает плодам наливаться, усиливает вкус и укрепляет само растение. Даже без сложных удобрений зола может существенно повысить урожайность.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

