Рожки, фриго или семена? Разбираемся, какой способ размножения клубники идеально подходит для вашего сада

Фриго и микроклоны помогают получить здоровые саженцы клубники, но требуют затрат

5:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для того чтобы получить богатый и здоровый урожай клубники, необходимо периодически обновлять плантации. Обновление посадок клубники желательно каждые 3-4 года. Одним из ключевых вопросов является выбор метода размножения. Разберемся, какой из способов будет наиболее подходящим для создания новых плантаций.

Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Свежая клубника

Варианты размножения клубники

Существует несколько основных способов размножения клубники, каждый из которых имеет свои особенности:

Семена

Выращивание клубники из семян — это один из самых простых и доступных способов. Семена можно купить в магазине или собрать из собственных ягод. Важно помнить, что семена гибридов могут не сохранять сортовые характеристики, поэтому лучше использовать семена от сортов, а не гибридов. Для выращивания рассады потребуется немного больше времени, а также опыт в работе с мелкими семенами. Это идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое и не боится более трудоемкого процесса.

Рожки

Рожки — это отростки, которые появляются на корневище материнского куста клубники. Это один из самых простых способов размножения, особенно если клубника активно образует рожки, например, на 3-летних растениях. Размножение рожками удобно для сортов, которые не образуют усы. Этот метод позволяет быстро увеличить количество растений без особых затрат. Однако, как и в случае с усами, существует риск переноса заболеваний с материнского растения.

Фриго

Саженцы клубники фриго — это однолетние растения, выращенные из семян, с открытой корневой системой, которые хранятся в специальных условиях до продажи. Эти растения не имеют развитых листьев и усов, так как все силы были направлены на укрепление корневой системы. Этот метод позволяет получить здоровые и сильные саженцы, готовые к быстрому росту после посадки. Однако минус в том, что такие растения могут плохо переносить длительные транспортировки и изменения условий хранения.

Микроклоны

Микроклонирование — это метод размножения с использованием стерильных лабораторных условий. Этот метод позволяет получать безвирусные саженцы клубники и используется для размножения редких и дорогих сортов. Микроклонирование дает возможность сохранить сортовые характеристики и исключить риск распространения заболеваний. Однако это довольно дорогой способ, который требует дополнительных затрат и усилий на уход за растениями.

Достоинства и недостатки каждого метода

Семена

Преимущества

Малозатратный.

Можно вырастить много растений различных сортов.

Подходит для опытных садоводов.

Недостатки

Требует много времени.

Мелкие семена требуют особого ухода.

Риск гибридизации при использовании семян от гибридов.

Рожки

Преимущества

Простой и быстрый метод.

Идеален для тех сортов, которые активно образуют рожки.

Недостатки

Риск переноса болезней с материнского растения.

Подходит не для всех сортов, особенно для тех, что не дают рожков.

Фриго

Преимущества

Здоровые и сильные саженцы.

Растения быстро приживаются и начинают плодоносить.

Недостатки

Высокая стоимость.

Уязвимы к транспортировке и хранению.

Микроклоны

Преимущества

Безвирусный и здоровый посадочный материал.

Гарантированное сохранение сортовых характеристик.

Недостатки

Очень дорогой способ.

Требует особого ухода и условий для роста.

Тонкости посадки клубники

Как бы вы не размножали клубнику, важно правильно подготовить почву. Клубника, долго растущая на одном месте, может выделять вещества, которые угнетают рост других растений. Лучше всего для посадки подходят грядки, на которых до этого выращивались кабачки или огурцы. Важно также использовать качественные сидераты или органику в качестве удобрений.

Для садоводов, использующих фриго или микроклоны, полезно провести процедуру замачивания корней в воде с добавлением дёрна или корней других растений, что поможет заселить корни клубники полезной микрофлорой.

Для лучшего прорастания и предотвращения заболеваний многие садоводы используют систему капельного полива и мульчирование. Эти методы помогут обеспечить растения оптимальными условиями для роста и развития.

Выбор способа размножения клубники зависит от ваших целей, бюджета и условий. Семена — это доступный, но трудоемкий способ, рожки — простой и быстрый, а фриго и микроклоны — это здоровые, но дорогие варианты. Все эти методы имеют свои преимущества и недостатки, и лучший выбор зависит от ваших условий и предпочтений.

Уточнения

Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной, землянике ананасной.

