Как вырастить бойзенову ягоду: малиново-ежевичный гибрид, который покорит ваш сад

Бойзенберри, или бойзенова ягода, является результатом скрещивания малины, ежевики и логанберри. Этот гибрид редко встречается в садах, но его выращивание может быть не только интересным, но и полезным. В этой статье мы расскажем, как вырастить бойзенберри в своем саду, а также о его особенностях и пользе.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Особенности бойзенберри
Бойзенберри представляет собой кустарник, который может достигать высоты от 100 до 180 см и иногда даже больше. Важно отметить, что кусты этого гибрида довольно компактные и занимают всего около 2,5 погонных метров, что делает их подходящими для небольших садов.
Листья у растения крупные и зазубренные, собраны по три штуки. Они остаются ярко-зелеными до осени.
Куст начинает цвести в конце весны, а цветы продолжают распускаться до августа. Ягоды созревают с середины лета до сентября.
Ягоды бойзенберри имеют размер до 2,5-3 см в длину. Их цвет — от черного до красновато-фиолетового, а вкус — смесь ежевики и малины, с выразительным вкусом, который сочетает сладость малины и интенсивность ежевики.
Однако стоит отметить, что эти ягоды плохо переносят транспортировку из-за своей сочности и тонкой кожицы. Поэтому бойзенберри чаще всего можно найти только в тех регионах, где их выращивают.
Польза бойзенберри для здоровья
Бойзенберри — это не только вкусная, но и полезная ягода. Она содержит множество витаминов и микроэлементов:
Фолиевая кислота и витамины группы В помогают поддерживать здоровье мозга, а также важны для беременных женщин, так как способствуют правильному развитию нервной системы плода.
Витамин С поддерживает иммунную систему.
Витамин К помогает укрепить кости и предотвратить остеопороз.
Марганец играет ключевую роль в обмене веществ и поддержании иммунной функции.
Ягоды также содержат антоцианы: флавоноиды с антиоксидантными свойствами, которые защищают клетки организма от повреждений, укрепляют зрение и помогают предотвратить развитие раковых заболеваний.
Лучше всего получать пользу от этой ягоды, употребляя её свежей или замороженной, добавляя в смузи или йогурты. Также полезно использовать листья бойзенберри для приготовления чая, который помогает поддерживать иммунитет.
Минусы бойзенберри
Несмотря на свои многочисленные преимущества, бойзенберри имеет и несколько недостатков:
Короткий срок хранения: свежие ягоды бойзенберри имеют довольно короткий срок хранения. Они начинают портиться уже через несколько дней после сбора.
Длинные побеги: плети растения могут быть довольно длинными, что требует правильной обрезки и подвязки.
Морозостойкость: бойзенберри не отличается высокой стойкостью к морозам. При температуре ниже -25°C растения могут пострадать, поэтому их необходимо укрывать на зиму.
Подверженность болезням: бойзенберри может поражаться галлицей, а также иногда бывают случаи, когда ягоды не дозревают полностью.
Посадка бойзенберри
Местоположение: бойзенберри предпочитает солнечные участки с богатой гумусом почвой. Для этого растения следует выбирать теплое и защищенное место.
Опора: поскольку бойзенберри — это вьющийся кустарник, ему нужна опора. Можно использовать решетку, шпалеру или даже забор.
Время посадки: оптимальное время для посадки — весна (в апреле) или осень. Расстояние между растениями должно быть 100-120 см.
Подготовка почвы: перед посадкой стоит добавить в почву органические удобрения, такие как зрелый компост или перепревший навоз. Яма для посадки должна быть в два раза больше корневого кома растения.
Уход за бойзенберри
Полив: бойзенберри нуждается в регулярном поливе, особенно в периоды длительной засухи. Но избегайте чрезмерного увлажнения, так как это может привести к гниению корней.
Обрезка: осенью обрезайте ветви на уровне земли, оставляя только 5-7 молодых побегов. Это способствует развитию сильных и здоровых побегов и улучшает урожай в следующем сезоне.
Подвязывание: весной побеги прошлого года поднимайте и подвязывайте к опоре, чтобы предотвратить контакт плодов с землей.
Удобрение: внесение зрелого компоста или медленно действующих удобрений весной обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами.
Зимовка бойзенберри
Так как бойзенберри не является морозоустойчивым растением, на зиму его нужно укрывать. Лучший способ — это снять побеги с опоры и накрыть агроволокном. Сверху можно положить шифер или рубероид. Такой метод укрытия обеспечит защиту от морозов и поможет сохранить растения до весны.
История создания бойзенберри
Бойзенберри был создан в 1920-х годах шведским иммигрантом Рудольфом Бойсеном в Калифорнии. Он скрещивал несколько видов — малину, ежевику и логанберри — и получил ягоду, которая оказалась не только крупной и вкусной, но и высокоурожайной. В дальнейшем гибрид был улучшен, а в результате работы с этим растением был разработан сорт, который стал известен как бойзенберри.
Сегодня бойзенберри имеет своих поклонников по всему миру, а в Южной Калифорнии даже проводят ежегодный фестиваль, посвященный этой уникальной ягоде.
Бойзенберри — это интересный гибрид, который сочетает в себе лучшие качества малины и ежевики. Выращивать его несложно, и с каждым годом все больше садоводов выбирают эту ягоду за ее вкус и пользу для здоровья. Если вы решите посадить бойзенберри, помните о его потребностях в солнечном месте, хорошем уходе и защите от холода зимой.
Уточнения
Бойзенова ягода (англ. boysenberry) — гибрид малины (Rubus idaeus), ежевики (Rubus fruticosus) и логановой ягоды (лат. Rubus xloganobaccus).