Почему не стоит обрезать лилии сразу после цветения — ошибки, которые дорого обойдутся

Обрезка лилий после цветения помогает сохранить растения и подготовить их к зиме
4:10
Садоводство

Когда лилии отцвели, настает время позаботиться о растениях и подготовить их к зимовке. Но нужно ли обрезать лилии после цветения или оставить их в покое? Разберемся, что и как правильно делать, чтобы растения пережили зиму и радовали нас красивыми цветами в следующем сезоне.

Лилия
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Mabbett, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лилия

Обрезка лилий после цветения: нужно ли это

Обрезка лилий после цветения зависит от того, хотите ли вы собирать семена или нет. Если ваш целью не является получение семян, то обрезка цветоносов после цветения вполне оправдана. Лилии, как и многие другие растения, тратят силы на размножение, а именно на созревание семян. Это снижает их способность накапливать питательные вещества, что может негативно сказаться на их здоровье и зимовке.

Чтобы сохранить силы растения, обрезка цветоносов поможет направить все ресурсы на развитие луковицы и подготовку к следующему сезону. Даже если вы хотите собрать семена, лучше оставить несколько семенных коробочек, чтобы не перегружать растение.

Как правильно обрезать лилии осенью

Обрезка лилий после цветения происходит в два этапа:

  • После цветения: сразу после того, как цветы увянут, можно аккуратно обрезать цветоносы, но не стоит укорачивать побеги сильно. Оставьте достаточное количество зелени, поскольку листья продолжают выполнять важную роль в процессе фотосинтеза и питания луковицы.
  • Осенью перед зимовкой: настоящую обрезку проводят только после того, как все листья у лилий пожелтеют и отомрут. Обычно это происходит после первых заморозков, когда растение завершает процесс накопления питательных веществ.

Важно не обрезать цветоносы слишком низко. Они все еще участвуют в фотосинтезе, и их обрезка может значительно снизить активность растений. Вместо этого можно удалить только семенные коробочки и оставить побеги, которые будут продолжать работать на растение. Полную обрезку можно проводить, оставив пеньки высотой 5-10 см.

Уход за лилиями после обрезки

После того как вы удалили цветоносы, важно продолжать уход за растениями, чтобы они могли полноценно подготовиться к зиме. Основной уход заключается в поливах и подкормках. Поливать растения нужно регулярно, если дождей недостаточно. В этот период вода помогает доставить питательные вещества в луковицы.

Кроме того, необходимо провести подкормку лилий. Для этого используйте удобрения с фосфором и калием, а также магний и кальций. Эти элементы помогут укрепить луковицы и улучшить их сопротивляемость заболеваниям. Лучше всего вносить подкормки осенью, так как в это время растения активно запасают питательные вещества для зимовки.

Когда пересаживать лилии

Осень — хорошее время для пересадки и деления лилий. Здоровые кусты лилий обычно обрастают детками в возрасте 3-4 лет, и это позволяет расширить ваш цветник. Лилии нуждаются в пересадке каждые 5-6 лет, если цветение начинает ухудшаться.

Лучшее время для пересадки зависит от региона

  • Средняя полоса России: сентябрь.
  • Урал и Сибирь: с конца августа до начала сентября.
  • Южные регионы: октябрь.

Если вы решили пересадить лилии, аккуратно выкопайте их, очистите от земли и отсортируйте по качеству. Луковицы, которые будут использоваться для пересадки, лучше хранить в прохладном темном месте, например, в холодильнике, до того, как они будут высажены в землю.

Обрезка лилий после цветения и уход за ними не требует значительных усилий, но эти шаги важны для здоровья растений. Обрезайте лилии аккуратно, учитывая их потребности, и продолжайте ухаживать за ними в течение осени. В следующий сезон ваши лилии будут здоровыми, а их цветение — ярким и насыщенным.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
