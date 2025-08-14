Не верьте мифам об укрытии роз: вот как легко подготовить их к зиме и не потерять ни одного куста

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:54
Садоводство

Укрытие роз на зиму — это важный этап подготовки растений к холодам. Чтобы розы пережили морозы и весной вновь порадовали вас своим цветением, необходимо правильно подготовить их к зимнему периоду. Давайте разберем, как укрыть розы эффективно и без лишних усилий.

Роза, укрытая зимним чехлом в снегу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Роза, укрытая зимним чехлом в снегу

Главные ошибки при укрытии роз

Слишком раннее укрытие

  • Многие садоводы ошибаются, укрывая розы еще до наступления стабильных морозов. Это может привести к выпреванию растения. Под укрытием в тёплую осень может начаться парниковый эффект, что приводит к повреждению корней. Лучше всего укрывать розы только после устойчивых морозов.

Неверная подготовка растения

  • Чтобы розы не подвергались заболеваниям зимой, необходимо тщательно удалить все старые листья и увядшие цветы. Остатки растительности под кустами могут стать источником болезней, которые будут развиваться под укрытием.

Перекорм растений

  • Подкормку роз стоит завершить до осени. Если удобрять растения поздно, они будут активно наращивать новые побеги, которые не успеют вызреть до наступления холодов и могут замерзнуть.

Как подготовить розы к зиме

  • Окучивание: окучивание — один из ключевых шагов в подготовке роз к зиме. Для этого нужно аккуратно приподнять вокруг куста холмик из сухой земли или торфа. Высота холмика должна составлять не менее 10 см, а диаметр — около 30 см. Важно использовать только чистую землю, избегая почвы, находящейся под самим кустом, так как она может быть заражена болезнями.
  • Обрезка: в середине осени обязательно нужно сделать санитарную обрезку роз, удалив сухие и поврежденные ветви. Это поможет избежать накопления болезнетворных микроорганизмов и улучшит циркуляцию воздуха вокруг куста.

Пошаговое укрытие роз

  • Окучиваем розу: для этого используем сухую землю или торф. Разместите его аккуратно вокруг основания куста, формируя холмик. Этот слой поможет защитить корни растения от сильных морозов.
  • Первый слой укрытия: после окучивания розы, стяните побеги и аккуратно расположите вокруг растения первый защитный слой. Этот слой будет защищать розу от излишней влаги и предотвратит ее выпревание.
  • Установка каркаса: поверх первого слоя укрытия устанавливаем каркас, который поможет укрепить структуру укрытия и предотвратить его сдвиг в условиях сильных ветров. Каркас должен быть устойчивым, чтобы выдержать снежные и ветровые нагрузки.
  • Второй слой укрытия: с помощью плотного укрывного материала, например, агроволокна, накрываем куст сверху. Этот слой обеспечит дополнительную защиту от мороза и перепадов температуры, создавая комфортные условия для зимовки.
  • Закрепление укрытия: для того чтобы укрытие не развеялось на ветру, закрепите его с помощью металлических колышков или камней, прижимая края материала к земле.

Советы по уходу за розами зимой

  • Температурный режим: важно следить за температурой в укрытии. Если температура внутри укрытия будет слишком высокой, это может привести к выпреванию. Поэтому проверяйте укрытие на предмет лишней влаги и температуры, особенно в теплые дни.
  • Поддержание сухости: убедитесь, что в укрытии нет лишней влаги, которая может привести к гниению корней. Для этого регулярно проверяйте состояние растения и при необходимости проветривайте укрытие в теплые зимние дни.
  • Время укрытия: не спешите с укрытием. Лучше всего укрывать розы после установления первых холодов, когда ночные температуры стабильно держатся ниже нуля. Если вы укроете розы слишком рано, это может привести к накоплению влаги и быстрому росту плесени.
  • Весной: когда наступит весна, постепенно удаляйте укрытие, чтобы растения не перегрелись под ним в первые теплые дни. Лучше всего начинать снимать укрытие постепенно, начиная с верхней части, чтобы растения адаптировались к изменяющимся условиям.

Почему важно правильно укрывать розы

Правильное укрытие роз на зиму позволяет растениям пережить холодные месяцы, не повреждаясь от низких температур, ветра и снега. Неправильная подготовка или слишком раннее укрытие может нанести непоправимый ущерб, снизив шанс на успешное цветение в следующем сезоне.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете обеспечить своим розам надежную защиту на зиму и весной наслаждаться их великолепными цветами.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
