Плодовая гниль не оставит шансов вашему урожаю, если вы не узнаете эти секреты защиты

4:12
Садоводство

Плодовая гниль — одно из самых неприятных заболеваний, которое может значительно испортить урожай. От нее страдают многие культуры, и при неправильном уходе или хранении она может привести к большим потерям. Важно не только правильно выявлять болезнь, но и предпринимать меры для ее предотвращения. В этой статье мы расскажем, как избежать возникновения плодовой гнили и какие методы борьбы с ней существуют.

Яблоко с гнилью на ветке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яблоко с гнилью на ветке

Что такое плодовая гниль и её симптомы

Плодовая гниль — это общее название для группы заболеваний растений, которые вызываются грибками, бактериями и иногда вирусами. Проблема состоит в том, что заражённые плоды теряют товарный вид, а часто становятся опасными для здоровья.

Основные симптомы плодовой гнили

  • Коричневые или черные пятна на плодах.
  • Размягчение и обвисание кожуры.
  • Сморщивание плодов.
  • Плесень или белые наросты.
  • Изменение цвета плодов.

Виды плодовой гнили

  • Ботритис серый: самый распространённый вид гнили, который поражает такие плоды, как виноград, клубника, томаты и перец. Он развивается в условиях повышенной влажности и проникает в растения через повреждения кожуры.
  • Ризопусная гниль: чаще всего наблюдается на персиках, нектаринах и сливах. Это водянистая гниль с характерным образованием черных спор.
  • Альтернариозная гниль: чаще всего возникает на черешне и абрикосах. Характеризуется плотной темной гнилью, которая покрывает поверхность плода.
  • Психрофильная синяя плесень: распространена на яблоках после сбора урожая и может быть опасной из-за микотоксина патулина, который вызывает отравления.
  • Кислая гниль: развивается с образованием белого мицелия и водянистой, мягкой гнили. Имеет характерный уксусный запах.

Рекомендации по предотвращению гнилей

  • Выбор устойчивых сортов: для профилактики гнили выбирайте сорта, устойчивые к заболеваниям.
  • Предотвращение переувлажнения: избегайте орошения дождеванием и не позволяйте почве быть слишком влажной.
  • Обрезка и улучшение циркуляции воздуха: регулярно обрезайте растения и обеспечьте достаточное пространство для нормальной циркуляции воздуха.
  • Удаление заражённых плодов: сразу удаляйте плоды с признаками гнили, чтобы не дать болезни распространиться.
  • Обработка фунгицидами: для борьбы с грибными заболеваниями используйте специализированные фунгициды, чтобы уничтожить патогенные микроорганизмы до того, как они попадут на плоды.
  • Биологические средства: применение биопрепаратов, таких как Trichoderma viride, помогает предотвратить гниение плодов, конкурируя с патогенными грибами.

Как сохранить плоды при хранении

  • Температурный режим: храните плоды в прохладном месте, где температура не превышает +5°C. Высокие температуры ускоряют развитие патогенов.
  • Правильный сбор: будьте осторожны при сборе плодов, чтобы не повредить их, так как повреждённые фрукты быстрее поддаются гниению.
  • Чистота: используйте чистые контейнеры и избегайте накопления растительных остатков или мусора в месте хранения.

Опасна ли плодовая гниль для человека и животных

Некоторые виды плодовой гнили, например, сине-зеленая плесень, могут выделять токсичные вещества, такие как патулин, который опасен для здоровья человека. Это вещество может вызвать острые отравления, аллергические реакции и даже повреждения нервной системы. Кроме того, такие вещества могут накапливаться в соках и варенье, что делает их опасными для употребления.

Чтобы избежать потерь и сохранить урожай, важно заранее позаботиться о профилактике плодовой гнили. Регулярный уход, правильное хранение и своевременные обработки помогут минимизировать риски и сохранить плоды свежими и безопасными для употребления.

Уточнения

Монилио́з (плодовая гниль), монилиальный ожог — грибковое заболевание растений, вызываемое аскомицетом Monilinia.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
