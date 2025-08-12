Слизни и капустницы в погоне за вашим урожаем: как защитить капусту и не потерять кочаны

С наступлением августа капуста начинает активно набирать силу и радует дачников своими красивыми кочанами. Но, как часто бывает, не только садоводы наслаждаются её урожаем — слизни, капустницы и другие вредители тоже не прочь полакомиться сочной листвой. Чтобы не потерять урожай и получить хороший урожай, нужно вовремя защитить капусту от угроз.
При выращивании капусты есть важный момент, который необходимо учитывать — не передержите её в земле. Если вы оставите капусту слишком долго, кочан может лопнуть. Это происходит в первую очередь с ранними и среднеспелыми сортами. Признаки того, что кочан начинает лопаться, заметны по верхнему листу, который начинает трескаться.
Капуста требует внимательного подхода к поливу, но это не значит, что её нужно постоянно поливать.
Чтобы капуста оставалась здоровой и крепкой, её необходимо подкармливать.
Подкормки: Важно дать капусте фосфор и калий, чтобы укрепить клеточные стенки и предотвратить бактериальные гнильи. Для подкормки можно использовать настой сброженной травы — 1 литр на 20 литров воды.
Слизни — это одна из главных угроз для капусты. Бороться с ними можно с помощью простых приманок.
Капустные моли и тля также часто поражают растения, нарушая их здоровье.
Чтобы ваш урожай капусты не стал жертвой вредителей или неправильного ухода, следуйте простым советам. Регулярно следите за состоянием растений, вовремя обрабатывайте их от вредителей, не забывайте о правильном поливе и подкормке. Своевременное вмешательство в уход за капустой позволит вам получить здоровые и крепкие кочаны, а в будущем сезоне — отличные урожаи.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
