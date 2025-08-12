Слизни и капустницы в погоне за вашим урожаем: как защитить капусту и не потерять кочаны

Советы по защите урожая капусты от бабочек и слизней: что важно делать в августе

3:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С наступлением августа капуста начинает активно набирать силу и радует дачников своими красивыми кочанами. Но, как часто бывает, не только садоводы наслаждаются её урожаем — слизни, капустницы и другие вредители тоже не прочь полакомиться сочной листвой. Чтобы не потерять урожай и получить хороший урожай, нужно вовремя защитить капусту от угроз.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Капуста

Как избежать поломки кочана

При выращивании капусты есть важный момент, который необходимо учитывать — не передержите её в земле. Если вы оставите капусту слишком долго, кочан может лопнуть. Это происходит в первую очередь с ранними и среднеспелыми сортами. Признаки того, что кочан начинает лопаться, заметны по верхнему листу, который начинает трескаться.

Когда срывать капусту: важно начинать уборку в конце августа, когда кочаны ещё целые и не потеряли свои качества. Если оставить на грядке слишком долго, через три дня после появления трещин кочан может лопнуть пополам, что приведет к потере урожая.

важно начинать уборку в конце августа, когда кочаны ещё целые и не потеряли свои качества. Если оставить на грядке слишком долго, через три дня после появления трещин кочан может лопнуть пополам, что приведет к потере урожая. Как правильно собирать капусту: когда замечены признаки трещин на верхнем листе, необходимо немедленно срезать кочан, чтобы не потерять весь урожай. После сбора лучше вкопать остатки растения в землю — они будут отличным удобрением.

Как правильно поливать капусту

Капуста требует внимательного подхода к поливу, но это не значит, что её нужно постоянно поливать.

Режим полива : в августе и сентябре капусту поливают реже, чем в летние месяцы. В жаркие дни достаточно поливать раз в неделю, а при сильной жаре — дважды в неделю.

: в августе и сентябре капусту поливают реже, чем в летние месяцы. В жаркие дни достаточно поливать раз в неделю, а при сильной жаре — дважды в неделю. Как избежать проблем: чрезмерный полив может привести к появлению болезней и вредителей. Если капусту поливать слишком часто, риск развития гнилей увеличивается.

Чем подкармливать капусту

Чтобы капуста оставалась здоровой и крепкой, её необходимо подкармливать.

Подкормки: Важно дать капусте фосфор и калий, чтобы укрепить клеточные стенки и предотвратить бактериальные гнильи. Для подкормки можно использовать настой сброженной травы — 1 литр на 20 литров воды.

Как защитить капусту от слизней

Слизни — это одна из главных угроз для капусты. Бороться с ними можно с помощью простых приманок.

Приманки : для ловушек используйте тряпочки, пропитанные компотом из сухофруктов или пивом. Слизни привлекаются запахом, и под этими тряпочками они собираются в большом количестве.

: для ловушек используйте тряпочки, пропитанные компотом из сухофруктов или пивом. Слизни привлекаются запахом, и под этими тряпочками они собираются в большом количестве. Уборка: просто вытряхивайте ловушки в ведро с солёной водой, и слизни будут уничтожены.

Как бороться с капустными вредителями

Капустные моли и тля также часто поражают растения, нарушая их здоровье.

Личинки капустниц : эти вредители могут очень быстро уничтожить капусту. Используйте биологические препараты с бактериями Bacillus thuringiensis, которые нарушают жизненный цикл личинок, не нанося вреда растениям.

: эти вредители могут очень быстро уничтожить капусту. Используйте биологические препараты с бактериями Bacillus thuringiensis, которые нарушают жизненный цикл личинок, не нанося вреда растениям. Борьба с капустной тлей и молью: поможет смесь табачной пыли и древесной золы (1:1). Также можно использовать биопрепарат "Фитоверм", который эффективно борется с этими насекомыми.

Чтобы ваш урожай капусты не стал жертвой вредителей или неправильного ухода, следуйте простым советам. Регулярно следите за состоянием растений, вовремя обрабатывайте их от вредителей, не забывайте о правильном поливе и подкормке. Своевременное вмешательство в уход за капустой позволит вам получить здоровые и крепкие кочаны, а в будущем сезоне — отличные урожаи.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

