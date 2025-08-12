Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поздравление Максима Фадеева жене: ролик из прошлого раскрывает судьбоносную встречу
Увлажнение кутикулы и укрепляющие средства помогают укрепить ногти и их здоровье
Черенкование помогает сохранить однолетние цветы на зиму и вырастить рассаду
Autoblog: цены на Nissan Rogue 2026 вырастут, но выпуск 2025 года продают с большими скидками
Рацион принцессы Дианы: как она поддерживала форму, контролируя углеводы и мясо
Экономим на стирке: 8 секретов эффективного использования стиральной машины
Как выбрать безопасный остров для отдыха на Карибах
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Эксперт Ротач: упражнение скалолаз уберёт лишнее с талии даже дома

Слизни и капустницы в погоне за вашим урожаем: как защитить капусту и не потерять кочаны

Советы по защите урожая капусты от бабочек и слизней: что важно делать в августе
3:47
Садоводство

С наступлением августа капуста начинает активно набирать силу и радует дачников своими красивыми кочанами. Но, как часто бывает, не только садоводы наслаждаются её урожаем — слизни, капустницы и другие вредители тоже не прочь полакомиться сочной листвой. Чтобы не потерять урожай и получить хороший урожай, нужно вовремя защитить капусту от угроз.

Капуста
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Капуста

Как избежать поломки кочана

При выращивании капусты есть важный момент, который необходимо учитывать — не передержите её в земле. Если вы оставите капусту слишком долго, кочан может лопнуть. Это происходит в первую очередь с ранними и среднеспелыми сортами. Признаки того, что кочан начинает лопаться, заметны по верхнему листу, который начинает трескаться.

  • Когда срывать капусту: важно начинать уборку в конце августа, когда кочаны ещё целые и не потеряли свои качества. Если оставить на грядке слишком долго, через три дня после появления трещин кочан может лопнуть пополам, что приведет к потере урожая.
  • Как правильно собирать капусту: когда замечены признаки трещин на верхнем листе, необходимо немедленно срезать кочан, чтобы не потерять весь урожай. После сбора лучше вкопать остатки растения в землю — они будут отличным удобрением.

Как правильно поливать капусту

Капуста требует внимательного подхода к поливу, но это не значит, что её нужно постоянно поливать.

  • Режим полива: в августе и сентябре капусту поливают реже, чем в летние месяцы. В жаркие дни достаточно поливать раз в неделю, а при сильной жаре — дважды в неделю.
  • Как избежать проблем: чрезмерный полив может привести к появлению болезней и вредителей. Если капусту поливать слишком часто, риск развития гнилей увеличивается.

Чем подкармливать капусту

Чтобы капуста оставалась здоровой и крепкой, её необходимо подкармливать.

  • Подкормки: Важно дать капусте фосфор и калий, чтобы укрепить клеточные стенки и предотвратить бактериальные гнильи. Для подкормки можно использовать настой сброженной травы — 1 литр на 20 литров воды.

Как защитить капусту от слизней

Слизни — это одна из главных угроз для капусты. Бороться с ними можно с помощью простых приманок.

  • Приманки: для ловушек используйте тряпочки, пропитанные компотом из сухофруктов или пивом. Слизни привлекаются запахом, и под этими тряпочками они собираются в большом количестве.
  • Уборка: просто вытряхивайте ловушки в ведро с солёной водой, и слизни будут уничтожены.

Как бороться с капустными вредителями

Капустные моли и тля также часто поражают растения, нарушая их здоровье.

  • Личинки капустниц: эти вредители могут очень быстро уничтожить капусту. Используйте биологические препараты с бактериями Bacillus thuringiensis, которые нарушают жизненный цикл личинок, не нанося вреда растениям.
  • Борьба с капустной тлей и молью: поможет смесь табачной пыли и древесной золы (1:1). Также можно использовать биопрепарат "Фитоверм", который эффективно борется с этими насекомыми.

Чтобы ваш урожай капусты не стал жертвой вредителей или неправильного ухода, следуйте простым советам. Регулярно следите за состоянием растений, вовремя обрабатывайте их от вредителей, не забывайте о правильном поливе и подкормке. Своевременное вмешательство в уход за капустой позволит вам получить здоровые и крепкие кочаны, а в будущем сезоне — отличные урожаи.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
Домашние животные
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди Аудио 
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Autoblog: цены на Nissan Rogue 2026 вырастут, но выпуск 2025 года продают с большими скидками
Рацион принцессы Дианы: как она поддерживала форму, контролируя углеводы и мясо
Экономим на стирке: 8 секретов эффективного использования стиральной машины
Как выбрать безопасный остров для отдыха на Карибах
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Эксперт Ротач: упражнение скалолаз уберёт лишнее с талии даже дома
Кинолог Голубев: собаки способны на самопожертвование ради хозяина
Врач Кирзек назвал ночные симптомы, которые могут указывать на рак
Агата Муцениеце рассказала о мистической связи с умершим отцом
Житель Калифорнии подал в суд на Microsoft из-за окончания поддержки Windows 10
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.