Забудьте о семенах: вот как сохранить однолетние цветы на зиму и получить рассаду бесплатно

Черенкование помогает сохранить однолетние цветы на зиму и вырастить рассаду

3:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда цветы, которые украшают ваш сад, начинают увядать в конце сезона, не спешите расставаться с ними. Есть отличный способ сохранить любимые растения и даже сэкономить на семенах для следующего сезона. Все, что вам нужно — это несколько простых шагов, чтобы сделать черенки и перезимовать растения. Рассмотрим, как это сделать правильно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Черенкование растений в саду

Что можно сохранить на зиму

Практически все растения можно сохранить вегетативным способом. Это особенно важно, если вам понравился какой-то сорт и вы хотите его сохранить до следующего сезона. Черенкование — это надежный и проверенный способ размножения, который не требует больших усилий.

Как сделать черенок

Черенкование несложно, если соблюдать несколько правил:

Выбор черенка: срежьте здоровую ветку, оставив на ней 2-3 междоузлия. Верхний срез должен быть прямым, а нижний — косым. Нижний срез нужно делать на расстоянии 1,5 см от почки.

срежьте здоровую ветку, оставив на ней 2-3 междоузлия. Верхний срез должен быть прямым, а нижний — косым. Нижний срез нужно делать на расстоянии 1,5 см от почки. Подготовка: если вы хотите укоренить черенок в воде, просто поставьте его в емкость с водой. Через некоторое время, как только появятся корешки, пересадите растение в грунт. Если укореняете в грунте, используйте лёгкий, воздухопроницаемый субстрат.

Какие растения укореняются в воде, а какие в грунте

В воде хорошо укореняются : колеус, тунбергия, кобея, бальзамин, бегония, традесканция, зональная пеларгония, эустомы (эустома может укореняться до двух месяцев), торения, мята и мелисса.

: колеус, тунбергия, кобея, бальзамин, бегония, традесканция, зональная пеларгония, эустомы (эустома может укореняться до двух месяцев), торения, мята и мелисса. В грунте лучше укореняются: петунии, калибрахоа, виолы, плющелистные пеларгонии, шалфей, розмарин, базилик, тимьян, лаванда.

Как укоренить растения в грунте

Подготовка субстрата: используйте лёгкий и воздухопроницаемый субстрат, например, на основе верхового торфа.

используйте лёгкий и воздухопроницаемый субстрат, например, на основе верхового торфа. Стимуляция: перед посадкой черенков в грунт обработайте их в стимуляторе корнеобразования.

перед посадкой черенков в грунт обработайте их в стимуляторе корнеобразования. Посадка: ставьте черенки в подготовленную почву, обожмите, чтобы не допустить загнивания.

ставьте черенки в подготовленную почву, обожмите, чтобы не допустить загнивания. Укрытие: чтобы создать парниковый эффект, накройте черенки баночкой или пакетом. В течение 2-3 недель они должны пустить корешки.

Как ухаживать за растениями зимой

Температурный режим: растения перезимуют на тёплом подоконнике. Но им будет не хватать света, поэтому желательно дополнить короткий световой день с помощью дополнительного освещения.

растения перезимуют на тёплом подоконнике. Но им будет не хватать света, поэтому желательно дополнить короткий световой день с помощью дополнительного освещения. Полив: поливайте черенки умеренно, избегая излишней влаги, чтобы не вызвать загнивание корней.

поливайте черенки умеренно, избегая излишней влаги, чтобы не вызвать загнивание корней. Ожидание весны: когда растения начнут активно расти, пересадите их в более крупные горшки. С наступлением тепла можно высаживать в открытый грунт.

Подготовка черенков к зиме

Понимание того, как сохранить растения на зиму, поможет вам не только экономить на семенах, но и наслаждаться цветами на своём участке в следующем сезоне. Помните, что черенкование — это не только способ сохранить растения, но и возможность размножить любимые сорта без лишних затрат.

Сохранить понравившиеся вам однолетники на зиму не так сложно. Важно правильно подготовить растения, укоренить их и обеспечить оптимальные условия для роста. Секрет в том, чтобы подготовиться к следующему сезону заранее, а весной ваши любимые цветы порадуют вас снова!

Уточнения

Черено́к - специально отделённая часть растения, используемая для вегетативного размножения.

