Забудьте о семенах: вот как сохранить однолетние цветы на зиму и получить рассаду бесплатно

Когда цветы, которые украшают ваш сад, начинают увядать в конце сезона, не спешите расставаться с ними. Есть отличный способ сохранить любимые растения и даже сэкономить на семенах для следующего сезона. Все, что вам нужно — это несколько простых шагов, чтобы сделать черенки и перезимовать растения. Рассмотрим, как это сделать правильно.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черенкование растений в саду
Что можно сохранить на зиму
Практически все растения можно сохранить вегетативным способом. Это особенно важно, если вам понравился какой-то сорт и вы хотите его сохранить до следующего сезона. Черенкование — это надежный и проверенный способ размножения, который не требует больших усилий.
Как сделать черенок
Черенкование несложно, если соблюдать несколько правил:
Выбор черенка: срежьте здоровую ветку, оставив на ней 2-3 междоузлия. Верхний срез должен быть прямым, а нижний — косым. Нижний срез нужно делать на расстоянии 1,5 см от почки.
Подготовка: если вы хотите укоренить черенок в воде, просто поставьте его в емкость с водой. Через некоторое время, как только появятся корешки, пересадите растение в грунт. Если укореняете в грунте, используйте лёгкий, воздухопроницаемый субстрат.
Какие растения укореняются в воде, а какие в грунте
В воде хорошо укореняются: колеус, тунбергия, кобея, бальзамин, бегония, традесканция, зональная пеларгония, эустомы (эустома может укореняться до двух месяцев), торения, мята и мелисса.
В грунте лучше укореняются: петунии, калибрахоа, виолы, плющелистные пеларгонии, шалфей, розмарин, базилик, тимьян, лаванда.
Как укоренить растения в грунте
Подготовка субстрата: используйте лёгкий и воздухопроницаемый субстрат, например, на основе верхового торфа.
Стимуляция: перед посадкой черенков в грунт обработайте их в стимуляторе корнеобразования.
Посадка: ставьте черенки в подготовленную почву, обожмите, чтобы не допустить загнивания.
Укрытие: чтобы создать парниковый эффект, накройте черенки баночкой или пакетом. В течение 2-3 недель они должны пустить корешки.
Как ухаживать за растениями зимой
Температурный режим: растения перезимуют на тёплом подоконнике. Но им будет не хватать света, поэтому желательно дополнить короткий световой день с помощью дополнительного освещения.
Полив: поливайте черенки умеренно, избегая излишней влаги, чтобы не вызвать загнивание корней.
Ожидание весны: когда растения начнут активно расти, пересадите их в более крупные горшки. С наступлением тепла можно высаживать в открытый грунт.
Подготовка черенков к зиме
Понимание того, как сохранить растения на зиму, поможет вам не только экономить на семенах, но и наслаждаться цветами на своём участке в следующем сезоне. Помните, что черенкование — это не только способ сохранить растения, но и возможность размножить любимые сорта без лишних затрат.
Сохранить понравившиеся вам однолетники на зиму не так сложно. Важно правильно подготовить растения, укоренить их и обеспечить оптимальные условия для роста. Секрет в том, чтобы подготовиться к следующему сезону заранее, а весной ваши любимые цветы порадуют вас снова!
Уточнения
Черено́к - специально отделённая часть растения, используемая для вегетативного размножения.