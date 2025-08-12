Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Autoblog: цены на Nissan Rogue 2026 вырастут, но выпуск 2025 года продают с большими скидками
Рацион принцессы Дианы: как она поддерживала форму, контролируя углеводы и мясо
Экономим на стирке: 8 секретов эффективного использования стиральной машины
Как выбрать безопасный остров для отдыха на Карибах
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Эксперт Ротач: упражнение скалолаз уберёт лишнее с талии даже дома
Кинолог Голубев: собаки способны на самопожертвование ради хозяина
Врач Кирзек назвал ночные симптомы, которые могут указывать на рак
Агата Муцениеце рассказала о мистической связи с умершим отцом

Забудьте о семенах: вот как сохранить однолетние цветы на зиму и получить рассаду бесплатно

Черенкование помогает сохранить однолетние цветы на зиму и вырастить рассаду
3:41
Садоводство

Когда цветы, которые украшают ваш сад, начинают увядать в конце сезона, не спешите расставаться с ними. Есть отличный способ сохранить любимые растения и даже сэкономить на семенах для следующего сезона. Все, что вам нужно — это несколько простых шагов, чтобы сделать черенки и перезимовать растения. Рассмотрим, как это сделать правильно.

Черенкование растений в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черенкование растений в саду

Что можно сохранить на зиму

Практически все растения можно сохранить вегетативным способом. Это особенно важно, если вам понравился какой-то сорт и вы хотите его сохранить до следующего сезона. Черенкование — это надежный и проверенный способ размножения, который не требует больших усилий.

Как сделать черенок

Черенкование несложно, если соблюдать несколько правил:

  • Выбор черенка: срежьте здоровую ветку, оставив на ней 2-3 междоузлия. Верхний срез должен быть прямым, а нижний — косым. Нижний срез нужно делать на расстоянии 1,5 см от почки.
  • Подготовка: если вы хотите укоренить черенок в воде, просто поставьте его в емкость с водой. Через некоторое время, как только появятся корешки, пересадите растение в грунт. Если укореняете в грунте, используйте лёгкий, воздухопроницаемый субстрат.

Какие растения укореняются в воде, а какие в грунте

  • В воде хорошо укореняются: колеус, тунбергия, кобея, бальзамин, бегония, традесканция, зональная пеларгония, эустомы (эустома может укореняться до двух месяцев), торения, мята и мелисса.
  • В грунте лучше укореняются: петунии, калибрахоа, виолы, плющелистные пеларгонии, шалфей, розмарин, базилик, тимьян, лаванда.

Как укоренить растения в грунте

  • Подготовка субстрата: используйте лёгкий и воздухопроницаемый субстрат, например, на основе верхового торфа.
  • Стимуляция: перед посадкой черенков в грунт обработайте их в стимуляторе корнеобразования.
  • Посадка: ставьте черенки в подготовленную почву, обожмите, чтобы не допустить загнивания.
  • Укрытие: чтобы создать парниковый эффект, накройте черенки баночкой или пакетом. В течение 2-3 недель они должны пустить корешки.

Как ухаживать за растениями зимой

  • Температурный режим: растения перезимуют на тёплом подоконнике. Но им будет не хватать света, поэтому желательно дополнить короткий световой день с помощью дополнительного освещения.
  • Полив: поливайте черенки умеренно, избегая излишней влаги, чтобы не вызвать загнивание корней.
  • Ожидание весны: когда растения начнут активно расти, пересадите их в более крупные горшки. С наступлением тепла можно высаживать в открытый грунт.

Подготовка черенков к зиме

Понимание того, как сохранить растения на зиму, поможет вам не только экономить на семенах, но и наслаждаться цветами на своём участке в следующем сезоне. Помните, что черенкование — это не только способ сохранить растения, но и возможность размножить любимые сорта без лишних затрат.

Сохранить понравившиеся вам однолетники на зиму не так сложно. Важно правильно подготовить растения, укоренить их и обеспечить оптимальные условия для роста. Секрет в том, чтобы подготовиться к следующему сезону заранее, а весной ваши любимые цветы порадуют вас снова!

Уточнения

Черено́к - специально отделённая часть растения, используемая для вегетативного размножения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Renault, Ford и Audi попали в список машин с высоким перерасходом топлива
Авто
Renault, Ford и Audi попали в список машин с высоким перерасходом топлива Аудио 
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Autoblog: цены на Nissan Rogue 2026 вырастут, но выпуск 2025 года продают с большими скидками
Рацион принцессы Дианы: как она поддерживала форму, контролируя углеводы и мясо
Экономим на стирке: 8 секретов эффективного использования стиральной машины
Как выбрать безопасный остров для отдыха на Карибах
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Эксперт Ротач: упражнение скалолаз уберёт лишнее с талии даже дома
Кинолог Голубев: собаки способны на самопожертвование ради хозяина
Врач Кирзек назвал ночные симптомы, которые могут указывать на рак
Агата Муцениеце рассказала о мистической связи с умершим отцом
Житель Калифорнии подал в суд на Microsoft из-за окончания поддержки Windows 10
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.