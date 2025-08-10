Не упустить момент: когда лучше всего собирать картофель, чтобы избежать потерь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:23
Садоводство

Картофель — это одна из самых популярных культур на дачах, но момент для сбора урожая не всегда очевиден. Ведь клубни находятся под землей, и часто сложно точно понять, когда они готовы к уборке. Но есть несколько явных признаков, которые помогут вам определить оптимальное время для сбора картофеля и избежать его порчи.

Картошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картошка

Цветение — первый сигнал

Обычно картофель начинает цвести примерно через 7 недель после посадки. В это время растения начинают активно развиваться, а цветы опадают через несколько недель. Молодой картофель, который можно собирать после этого этапа, имеет тонкую кожуру и небольшие размеры, что делает его менее пригодным для длительного хранения.

Советы

  • Молодой картофель можно собирать, но он будет менее долговечным.
  • Обратите внимание на цветение, оно служит ориентиром для начала уборки.

Следите за листьями картофеля

Листья картофеля — это главный признак, что пора собирать урожай. Когда растения начинают желтеть, а затем их листья становятся коричневыми и начинают увядать, это указывает на завершение вегетации.

Рекомендации

  • Наблюдайте за листьями в конце сезона. Когда они полностью высохнут и пожелтеют, это сигнализирует, что клубни под землей созрели.
  • Ожидайте несколько недель после того, как листья погибнут, чтобы дать клубням возможность набрать толщину кожуры, что важно для их хранения.

Толщина кожуры — окончательный тест

Если вы не уверены, созрел ли картофель, проведите эксперимент: аккуратно выкопайте несколько клубней. Оцените их кожуру: если она тонкая и легко снимается, клубни еще не готовы к хранению. Однако если кожура становится толще и жестче, это знак того, что картофель созрел и готов к сбору.

Сбор картофеля: аккуратность — залог успеха

Правильный сбор картофеля требует осторожности. Чтобы избежать повреждения клубней, аккуратно разрыхлите почву вокруг кустов с помощью садовых вил. Будьте внимательны, чтобы не повредить клубни. Важно собирать их, не травмируя, так как поврежденные клубни быстро портятся при хранении.

Советы

  • Не спешите, копайте глубоко и аккуратно, чтобы не пропустить ни одного клубня.
  • Постарайтесь не повредить кожуру картофеля при сборе.

Погода и её влияние на уборку

Прогноз погоды играет важную роль при сборе картофеля. Если вы ожидаете дождей, а почва уже влажная, лучше начать уборку раньше, чтобы избежать гниения клубней. Слишком влажная почва может стать причиной быстрого разложения картофеля.

Рекомендации

  • Если ожидаются дожди, собирайте картофель заранее, чтобы предотвратить его загнивание.
  • Собирайте картофель до наступления дождей, особенно если почва начинает перегреваться или слишком влажная.

Правильный момент для уборки картофеля — это ключ к долгосрочному хранению и сохранению всех полезных свойств клубней. Следите за состоянием растений, учитывайте погодные условия и не спешите с уборкой. Внимание к этим деталям поможет вам собрать качественный урожай и сохранить картофель до следующего сезона.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
