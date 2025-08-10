Не упустить момент: когда лучше всего собирать картофель, чтобы избежать потерь

Картофель — это одна из самых популярных культур на дачах, но момент для сбора урожая не всегда очевиден. Ведь клубни находятся под землей, и часто сложно точно понять, когда они готовы к уборке. Но есть несколько явных признаков, которые помогут вам определить оптимальное время для сбора картофеля и избежать его порчи.
Обычно картофель начинает цвести примерно через 7 недель после посадки. В это время растения начинают активно развиваться, а цветы опадают через несколько недель. Молодой картофель, который можно собирать после этого этапа, имеет тонкую кожуру и небольшие размеры, что делает его менее пригодным для длительного хранения.
Листья картофеля — это главный признак, что пора собирать урожай. Когда растения начинают желтеть, а затем их листья становятся коричневыми и начинают увядать, это указывает на завершение вегетации.
Если вы не уверены, созрел ли картофель, проведите эксперимент: аккуратно выкопайте несколько клубней. Оцените их кожуру: если она тонкая и легко снимается, клубни еще не готовы к хранению. Однако если кожура становится толще и жестче, это знак того, что картофель созрел и готов к сбору.
Правильный сбор картофеля требует осторожности. Чтобы избежать повреждения клубней, аккуратно разрыхлите почву вокруг кустов с помощью садовых вил. Будьте внимательны, чтобы не повредить клубни. Важно собирать их, не травмируя, так как поврежденные клубни быстро портятся при хранении.
Прогноз погоды играет важную роль при сборе картофеля. Если вы ожидаете дождей, а почва уже влажная, лучше начать уборку раньше, чтобы избежать гниения клубней. Слишком влажная почва может стать причиной быстрого разложения картофеля.
Правильный момент для уборки картофеля — это ключ к долгосрочному хранению и сохранению всех полезных свойств клубней. Следите за состоянием растений, учитывайте погодные условия и не спешите с уборкой. Внимание к этим деталям поможет вам собрать качественный урожай и сохранить картофель до следующего сезона.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
