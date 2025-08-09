Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Огурцы до конца сезона: простые способы продлить плодоношение и собирать урожай до осени

Регулярный полив и мульчирование помогают продлить плодоношение огурцов до осени
5:14
Садоводство

Огурцы — это культура, которая радует дачников обильным плодоношением, но довольно быстро завершает свой урожайный цикл. Уже в середине лета многие растения начинают желтеть и сохнуть, что влияет на общую урожайность. Погода, болезни, вредители и недостаток питания — все это сокращает период плодоношения. Но можно продлить этот процесс, чтобы собирать свежие огурцы до самой осени.

Огурцы на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы на грядке

Регулярный полив: залог здоровья огурцов

Огурцы очень любят воду. Недостаток влаги вызывает у них стресс, что негативно сказывается на росте и развитии. Если растения не получают достаточно воды, они плохо усваивают питательные вещества, а плоды могут стать горькими из-за накопления кукурбитацина — горького вещества, вырабатываемого растением при нехватке влаги.

Советы по поливу

  • Поливайте огурцы только отстоянной водой, прогретой до 20-25°С.
  • Увлажняйте почву на глубину не менее 20 см.
  • В жаркую и сухую погоду полив должен быть регулярным.
  • В пасмурные дни сокращайте полив, чтобы избежать развития корневых гнилей.

Кроме того, мульчирование грядок с помощью соломы, сена или перегноя поможет удержать влагу в почве, снизить температуру грунта и улучшить структуру почвы.

Подкормка для богатого урожая

Огурцы растут и плодоносят только на плодородной почве, поэтому регулярные подкормки необходимы для их полноценного развития. Это особенно важно, если земля на огороде бедна органическими веществами.

Подкормки для огурцов

  • Используйте органические удобрения, такие как настой трав или вытяжки из биогумуса.
  • Добавляйте гранулы для овощей, такие как Аминосил, которые обогатят почву гуминовыми веществами, микро- и макроэлементами.
  • Проводите подкормки каждые 2-3 недели, чтобы растения получали все необходимые элементы для активного роста.

Для внекорневой подкормки можно использовать раствор Аминосил, который поможет стимулировать развитие побегов и завязей, а также ускоряет созревание плодов.

Удаление пожелтевших листьев и слабых побегов

Во второй половине вегетации огурцы могут терять листья и побеги, особенно те, которые повреждены вредителями или болезнями. Удаление пожелтевших и поврежденных частей растения способствует улучшению циркуляции воздуха и способствует лучшему освещению оставшихся плетей.

Как правильно обрезать огурцы

  • Удаляйте пожелтевшие нижние листья, которые лежат на земле.
  • Прищипывайте верхушки боковых побегов, чтобы не создавать излишнюю загущенность.
  • Убирайте те побеги, с которых уже снят урожай.

Это поможет растению направить все силы на рост новых плодов и ускорить созревание огурцов.

Борьба с болезнями и вредителями

Огурцы подвержены различным заболеваниям, особенно в конце сезона. Важно регулярно осматривать растения и принимать меры для профилактики заболеваний.

Меры борьбы с болезнями

  • Удаляйте больные листья и пораженные участки растения, чтобы предотвратить распространение инфекции.
  • Используйте биологические препараты для борьбы с грибковыми и бактериальными инфекциями.
  • Обрабатывайте растения от вредителей, таких как паутинный клещ и белокрылка, с помощью безопасных для растений инсектоакарицидов.

Вместо химикатов можно применять препараты на основе триходермы или сенной палочки, которые безопасны для огурцов и способствуют лечению от болезней.

Правильный сбор урожая

Для того чтобы огурцы продолжали плодоносить, важно регулярно снимать плоды с растения. Оставленные переросшие огурцы замедляют рост новых плодов и ослабляют растение.

Советы по сбору урожая

  • Убирайте огурцы сразу, как только они достигнут оптимального размера.
  • Снимайте и поврежденные или больные плоды.
  • Будьте осторожны при сборе, чтобы не повредить плети.

Защита от холода в конце сезона

Когда температура начинает понижаться, необходимо защитить растения от холода, чтобы продлить плодоношение. В теплицах можно поддерживать оптимальную температуру, а на открытых грядках использовать укрытия.

Как защитить огурцы от холода

  • Укройте грядки агроволокном или специальным покрытием в холодные ночи.
  • В теплице следите за температурой, чтобы она не опускалась ниже 10°С.

Это поможет сохранить растения здоровыми и продолжить собирать урожай до поздней осени.

Продлить плодоношение огурцов до конца сезона можно с помощью регулярного ухода, включая правильный полив, подкормки, борьбу с болезнями и своевременный сбор урожая. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться свежими огурцами гораздо дольше.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
