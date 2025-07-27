Почему ваши комнатные растения могут распространять плесень, и как с этим бороться

Проблемы с комнатными растениями: как избежать плесени и влаги в горшках

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

С наступлением тёплого сезона многие хозяева стремятся украсить свои дома комнатными растениями, которые не только радуют глаз, но и создают уют. Однако за красивым внешним видом может скрываться серьёзная угроза — плесень. Как её предотвратить и справиться с проблемой, расскажем в нашем материале.

Фото: unsplash.com by Giulia Bertelli, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пересадка комнатных цветов

Известно, что популярные комнатные растения, такие как фикус, монстера и диффенбахия, обладают рядом положительных качеств: они украшают интерьер и улучшают микроклимат. Однако под их беззаботным видом скрывается риск, о котором многие даже не догадываются. Широкие листья легко собирают пыль, а потребности в повышенной влажности и чувствительность к переувлажнению могут создать идеальные условия для появления плесени, бактерий и клещей.

Проблема возникает, когда растения поливают слишком часто или ставят в помещениях с неподходящей системой вентиляции. Это приводит к загниванию почвы и образованию неблагоприятной микрофлоры, негативно влияющей на здоровье, особенно у детей и людей с аллергиями.

Ключевыми факторами в профилактике плесени являются правильная посадка и уход. Отсутствие дренажных отверстий или сливного слоя может привести к тому, что корни растений окажутся в воде, задыхаясь и начнут гнить. Это не только вызывает неприятные запахи, но и способствует развитию микроорганизмов, которые могут распространяться по воздуху в помещении.

Чтобы избежать появления плесени, необходимо регулярно проверять влажность почвы, обеспечивать качественное проветривание и, при необходимости, пересаживать растения в горшки с дренажными слоями. Освобождая помещение от излишней влаги и обеспечивая циркуляцию воздуха, вы сможете сохранить здоровье своих зеленых «домашних любимцев» и улучшить качество воздуха в вашем доме.

Запомните: ухаживая за комнатными растениями, важно помнить, что не только красота, но и забота о здоровье — ключевые элементы в создании комфортного жилого пространства.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

