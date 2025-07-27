Забудьте про цветы, которые превращаются в пепел на солнце, — эти 5 растений переживут жару и засуху

Как оформить клумбу, чтобы она не сдалась под палящим солнцем, — советы специалистов

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

С наступлением жарких дней многие садоводы задаются вопросом, какие растения выбрать для своих клумб, чтобы они радовали глаз и сохраняли яркость, несмотря на высокие температуры. Эксперты рекомендуют обратить внимание на ряд неприхотливых и эффектных растений, которые идеально подходят для солнечных участков и смогут создать яркие композиции.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) клумба

Одним из лучших вариантов для жаркого времени является агапантус — многолетник с шикарными шаровидными цветками синего, белого или сиреневого оттенков. Благодаря своему среднему размеру, агапантус станет прекрасным акцентом в центре клумбы. Однако не забудьте, что он требует хорошей дренированной почвы и регулярного полива.

Лантана также заслуживает внимания. Это выносливое растение с яркими цветами идеально подходит для солнечных клумб и привлекает бабочек. Лантана не только устойчива к вредителям, но и способна добавить цвет вашим цветочным дорожкам и бордюрам.

Еще одним замечательным вариантом является барвинок розовый, который прекрасно адаптируется к жарким условиям, демонстрируя красивое цветение в розовых, белых и фиолетовых тонах. Он неприхотлив в уходе и отлично подходит для создания ярких акцентов вдоль дорожек.

Для затенённых участков рекомендован хлорофитум — почвопокровное растение с живописными зелеными листьями с белыми полосками. Оно отлично украсит клумбы под деревьями и в местах с недостатком прямого света.

Не забывайте и о лаванде, которая не только добавит красоты, но и заполнит воздух сладким ароматом, привлекая опылителей. Это растение идеально подходит для солнечных клумб и требует минимального ухода.

Создавая свои клумбы в жаркие дни, важно выбирать растения, которые не только выдержат высокие температуры, но и будут наслаждаться их красотой долгое время. С этими растениями ваша клумба никогда не будет скучной!

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.

