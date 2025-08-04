Стебли томатов покрываются смолой? Время узнать, что скрывается за этой липкой загадкой

Томатная смола помогает растению заживить повреждения и защищает от инфекций

Если вы выращиваете помидоры, то наверняка встречали странные липкие капельки на стеблях или листьях, напоминающие мед или смолу. Это — томатная смола, и, несмотря на свою необычную природу, она часто вызывает вопросы у садоводов. Разберемся, что это за вещество, откуда оно берется и нужно ли с ним что-то делать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Томатная смола на стебле

Что такое томатная смола

Томатная смола — это густая, липкая жидкость, выделяемая растением через мелкие повреждения тканей. Она может быть янтарного или коричневого цвета и твердеет при контакте с воздухом.

Научное название этого вещества — экссудат. Это абсолютно естественный процесс, происходящий чаще всего в жаркую погоду, после дождей или при резких изменениях внешних условий.

Почему появляется томатная смола

Есть несколько причин, по которым ваш помидор может начать выделять смолу:

Механические повреждения

Когда вы формируете кисти, подвязываете растения или они трются о шпалеры или соседей по грядке, могут возникать мелкие повреждения. В ответ томат "запечатывает" эти места смолой.

Активный рост

Когда растение активно растет, особенно у крупных сортов с толстыми стеблями, давление сока внутри превышает норму, и он начинает вытекать наружу. Это также приводит к выделению смолы.

Влажная и жаркая погода

Контраст между высокой влажностью и жарой может провоцировать активное выделение экссудата, что помогает регулировать внутреннее давление в тканях растения.

Болезнь томата или норма

Томатная смола сама по себе не является признаком болезни. Однако если в дополнение к выделению смолы появляются следующие симптомы, стоит насторожиться:

Увядание, пятна или скручивание листьев.

Появление мутной смолы с запахом (что может свидетельствовать о бактериальном раке томата).

Деформация побегов и снижение роста (может быть признаком вирусных инфекций).

Важное замечание: если растения плодоносные и не вянут, а смола появляется в небольших количествах — скорее всего, это нормальный процесс, и не стоит волноваться.

Что содержит томатная смола

Смола удивительна по своему составу! Она включает в себя:

Антисептики.

Дубильные вещества.

Фитонциды — вещества, которые защищают растения от болезней.

В лабораторных условиях томатную смолу даже пробовали использовать для создания растительных клеев и покрытий с антисептическим эффектом. Некоторые исследования говорят о том, что её антибактериальный потенциал сопоставим с хвойной смолой!

Цвет смолы может варьироваться от прозрачного до янтарного или даже зелено-коричневого.

Что делать со смолой

В большинстве случаев ничего не делать. Смола — это естественный процесс, который помогает растению заживить повреждения и защищает его от инфекций.

Когда стоит обратить внимание

Если смола выделяется в очень больших количествах.

Если смола темная, вязкая и с неприятным запахом.

Если вы заметили проблемы с состоянием растения (например, увядание).

Если смола не вызывает дополнительных проблем, можно просто удалять уже засохшие капли в процессе формирования куста.

Томатная смола — это естественная реакция растения, своего рода природный клей и барьер против инфекций. Важно вовремя замечать тревожные симптомы, но в большинстве случаев не стоит паниковать — смола не является причиной для беспокойства.

Просто наблюдайте за растениями, и ваше понимание этого процесса поможет вам избежать ненужных тревог и не упустить момент, когда необходимо вмешаться.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

