Стебли томатов покрываются смолой? Время узнать, что скрывается за этой липкой загадкой

Если вы выращиваете помидоры, то наверняка встречали странные липкие капельки на стеблях или листьях, напоминающие мед или смолу. Это — томатная смола, и, несмотря на свою необычную природу, она часто вызывает вопросы у садоводов. Разберемся, что это за вещество, откуда оно берется и нужно ли с ним что-то делать.
Томатная смола — это густая, липкая жидкость, выделяемая растением через мелкие повреждения тканей. Она может быть янтарного или коричневого цвета и твердеет при контакте с воздухом.
Научное название этого вещества — экссудат. Это абсолютно естественный процесс, происходящий чаще всего в жаркую погоду, после дождей или при резких изменениях внешних условий.
Есть несколько причин, по которым ваш помидор может начать выделять смолу:
Томатная смола сама по себе не является признаком болезни. Однако если в дополнение к выделению смолы появляются следующие симптомы, стоит насторожиться:
Важное замечание: если растения плодоносные и не вянут, а смола появляется в небольших количествах — скорее всего, это нормальный процесс, и не стоит волноваться.
Смола удивительна по своему составу! Она включает в себя:
В лабораторных условиях томатную смолу даже пробовали использовать для создания растительных клеев и покрытий с антисептическим эффектом. Некоторые исследования говорят о том, что её антибактериальный потенциал сопоставим с хвойной смолой!
Цвет смолы может варьироваться от прозрачного до янтарного или даже зелено-коричневого.
В большинстве случаев ничего не делать. Смола — это естественный процесс, который помогает растению заживить повреждения и защищает его от инфекций.
Если смола не вызывает дополнительных проблем, можно просто удалять уже засохшие капли в процессе формирования куста.
Томатная смола — это естественная реакция растения, своего рода природный клей и барьер против инфекций. Важно вовремя замечать тревожные симптомы, но в большинстве случаев не стоит паниковать — смола не является причиной для беспокойства.
Просто наблюдайте за растениями, и ваше понимание этого процесса поможет вам избежать ненужных тревог и не упустить момент, когда необходимо вмешаться.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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