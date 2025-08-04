Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Mitsubishi делает ставку на морепродукты: $205 млн на усиление бизнеса
Фитнес-тренер назвал главные причины жира в области талии
Лигурия без толпы: это место недалеко от Генуи туристы пока не заметили
Чудеса из морозильника: домашнее мороженое для всей семьи
Где искать жизнь во Вселенной: космические лучи могут скрывать тайну жизни в недрах планет
4 грязных места в отеле: как защитить себя от микробов во время отдыха
Приготовление яиц в мультиварке увеличивает риск сальмонеллы — эксперты
Ультрафиолет и плотная косметика вызывают прыщи летом, предупреждают дерматологи
В жару у питомцев может случиться тепловой удар — что делать и чего избегать

Стебли томатов покрываются смолой? Время узнать, что скрывается за этой липкой загадкой

Томатная смола помогает растению заживить повреждения и защищает от инфекций
Садоводство

Если вы выращиваете помидоры, то наверняка встречали странные липкие капельки на стеблях или листьях, напоминающие мед или смолу. Это — томатная смола, и, несмотря на свою необычную природу, она часто вызывает вопросы у садоводов. Разберемся, что это за вещество, откуда оно берется и нужно ли с ним что-то делать.

Томатная смола на стебле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томатная смола на стебле

Что такое томатная смола

Томатная смола — это густая, липкая жидкость, выделяемая растением через мелкие повреждения тканей. Она может быть янтарного или коричневого цвета и твердеет при контакте с воздухом.

Научное название этого вещества — экссудат. Это абсолютно естественный процесс, происходящий чаще всего в жаркую погоду, после дождей или при резких изменениях внешних условий.

Почему появляется томатная смола

Есть несколько причин, по которым ваш помидор может начать выделять смолу:

Механические повреждения

  • Когда вы формируете кисти, подвязываете растения или они трются о шпалеры или соседей по грядке, могут возникать мелкие повреждения. В ответ томат "запечатывает" эти места смолой.

Активный рост

  • Когда растение активно растет, особенно у крупных сортов с толстыми стеблями, давление сока внутри превышает норму, и он начинает вытекать наружу. Это также приводит к выделению смолы.

Влажная и жаркая погода

  • Контраст между высокой влажностью и жарой может провоцировать активное выделение экссудата, что помогает регулировать внутреннее давление в тканях растения.

Болезнь томата или норма

Томатная смола сама по себе не является признаком болезни. Однако если в дополнение к выделению смолы появляются следующие симптомы, стоит насторожиться:

  • Увядание, пятна или скручивание листьев.
  • Появление мутной смолы с запахом (что может свидетельствовать о бактериальном раке томата).
  • Деформация побегов и снижение роста (может быть признаком вирусных инфекций).

Важное замечание: если растения плодоносные и не вянут, а смола появляется в небольших количествах — скорее всего, это нормальный процесс, и не стоит волноваться.

Что содержит томатная смола

Смола удивительна по своему составу! Она включает в себя:

  • Антисептики.
  • Дубильные вещества.
  • Фитонциды — вещества, которые защищают растения от болезней.

В лабораторных условиях томатную смолу даже пробовали использовать для создания растительных клеев и покрытий с антисептическим эффектом. Некоторые исследования говорят о том, что её антибактериальный потенциал сопоставим с хвойной смолой!

Цвет смолы может варьироваться от прозрачного до янтарного или даже зелено-коричневого.

Что делать со смолой

В большинстве случаев ничего не делать. Смола — это естественный процесс, который помогает растению заживить повреждения и защищает его от инфекций.

Когда стоит обратить внимание

  • Если смола выделяется в очень больших количествах.
  • Если смола темная, вязкая и с неприятным запахом.
  • Если вы заметили проблемы с состоянием растения (например, увядание).

Если смола не вызывает дополнительных проблем, можно просто удалять уже засохшие капли в процессе формирования куста.

Томатная смола — это естественная реакция растения, своего рода природный клей и барьер против инфекций. Важно вовремя замечать тревожные симптомы, но в большинстве случаев не стоит паниковать — смола не является причиной для беспокойства.

Просто наблюдайте за растениями, и ваше понимание этого процесса поможет вам избежать ненужных тревог и не упустить момент, когда необходимо вмешаться.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки
Домашние животные
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки Аудио 
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории
Наука и техника
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории Аудио 
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие
Авто
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Последние материалы
Генетика спячки у людей: учёные нашли у людей гены, способные менять метаболизм
Рецепт соуса Ромеско: средиземноморский вкус у вас на столе – готовим быстро и просто
Ford создаёт новую EV-платформу для легковых моделей и пикапов
Ваш магазин будет закрыт? Какие требования предъявят к продавцам табака
Растворимый кофе снижает концентрацию и вызывает усталость — физиологи
Компенсация за жильё после землетрясения: поясняет адвокат Постанюк
Не хирургия, а массаж: секрет стройной шеи и подтянутого подбородка
Четыре простых движения для идеального пресса, пока вы смотрите TV
Насте Ивлеевой не понравился своеобразный подарок мужа
Эксперты: белого уксуса недостаточно для эффективной уборки полов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.