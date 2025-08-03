Не верьте календарю: научитесь видеть, когда пора собирать лук по этим признакам

Лук готов к сбору: 3 признака созревания, на которые стоит обратить внимание

2:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лук — это неприхотливое, но важное растение в саду. Однако многие дачники сталкиваются с вопросом: когда именно пора копать лук? Сосед уже вытащил, а в интернете говорят, что надо ждать до августа. Как не ошибиться? Ответ прост: следите за состоянием ваших растений! Не стоит доверять только календарным датам. Лучше научиться распознавать сигналы, которые дает сам лук.

Фото: Self-photographed by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лук

3 верных признака, что лук созрел

Не стоит полагаться на календарь, когда речь идет о сборе урожая. Главное — это наблюдение за луком! Вот 3 основных признака, когда можно смело приступать к уборке.

Массовое полегание пера

Зеленые перья, которые раньше стояли прямо, начинают склоняться к земле.

Это первый сигнал! Когда луковица начинает активно расти, шейка размягчается, и все питательные вещества из листьев уходят в подземную часть. Это процесс подготовки к созреванию.

Усыхание и пожелтение листьев

Когда перо начинает массово желтеть, это означает, что оно уже не выполняет своей функции по питанию луковицы.

Пожелтение на треть или половину длины листа — это знак, что лук перестал наращивать зеленую массу и готов к уборке.

Подсыхание шейки и вид луковицы

Откопав несколько луковиц, обратите внимание на формирование сухих чешуек на луковице — так называемой "рубашки".

Шейка луковицы становится тоньше и уже не такая мясистая, как была в начале сезона.

Если все эти признаки совпали, пора копать!

Хитрость для максимального урожая: последняя подкормка

Чтобы лук получился действительно крупным, воспользуйтесь маленьким секретом: финальная калийная подкормка. Это небольшая хитрость, которая может заметно улучшить размер ваших головок.

Как это работает

Калий помогает направить все полезные вещества в луковицу, уменьшая рост зелени.

Это стимулирует увеличение массы луковиц и улучшает их сохранность.

Как подкормить

Сульфат калия (20-25 г на 10 литров воды): отличный вариант для последней подкормки. Поливаем за 10-15 дней до уборки.

Что нужно помнить: краткая памятка

Не ориентируйтесь только на календарь! Сроки уборки зависят от погоды, сорта и других факторов.

Сроки уборки зависят от погоды, сорта и других факторов. Признаки, которые точно говорят о готовности: массовое полегание пера, пожелтение, усыхание шейки и "рубашка" на луковице.

о массовое полегание пера, пожелтение, усыхание шейки и "рубашка" на луковице. Прекратите полив за 2-3 недели до сбора урожая.

до сбора урожая. Калийная подкормка поможет сделать лук крупнее и улучшит его хранение.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете собрать здоровый и крупный урожай и хранить его до следующей весны без потерь.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

