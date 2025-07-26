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Лучшие методы обрезки крыжовника летом: советы садоводов для идеального урожая

Как правильно стричь крыжовник летом: советы по уходу за кустарниками
2:35
Садоводство » Деревья и кустарники

Лето — это время, когда садоводы активно ухаживают за своими растениями, и крыжовник не исключение. Правильная обрезка кустарников летом играет важную роль в поддержании здоровья растений и повышении их урожайности. Мы подготовили несколько полезных советов о том, как правильно стричь крыжовник, чтобы он приносил много вкусных и сочных ягод.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Pavel Leman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Определите время для обрезки

Летняя обрезка крыжовника обычно проводится в конце июня — начале июля, когда кустарники находятся в активной фазе роста. В это время вы можете оценить состояние растений и выявить ветки, которые нуждаются в обрезке. Главное — не затягивать с этой работой, чтобы не навредить будущему урожаю.

Используйте правильные инструменты

Для обрезки крыжовника необходимо использовать острые и чистые инструменты, такие как секаторы или садовые ножницы. Это поможет избежать повреждения растения и снизит риск распространения заболеваний. Не забудьте дезинфицировать инструменты перед и после использования, чтобы защитить свои кустарники от инфекций.

Удаление старых и больных веток

При обрезке крыжовника начните с удаления старых, больных и поврежденных веток. Эти ветви могут стать источником заболеваний и вредителей, которые негативно сказываются на состоянии всего куста. Также стоит удалить те побеги, которые растут слишком близко друг к другу, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха внутри куста.

Формирование кроны

Формирование кроны — одна из ключевых задач летней обрезки. Постарайтесь оставить около 4-6 сильных и здоровых побегов, которые будут основой для будущего роста. Удалите все мелкие и слабые веточки, которые могут загущать куст и препятствовать его развитию. Это поможет растению сосредоточить силы на формировании крепких побегов и качественных ягод.

Уход после обрезки

После обрезки крыжовника рекомендуется провести подкормку растения. Используйте органические удобрения, такие как компост или перепревший навоз, чтобы обеспечить куст необходимыми питательными веществами. Также не забудьте про регулярный полив, особенно в засушливые периоды, чтобы помочь крыжовнику восстановиться после стресса.

Летняя обрезка крыжовника — это важная процедура, которая помогает сохранить здоровье кустарников и повысить урожайность. 

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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