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Вы сажаете семена — а вместе с ними болезни: что скрывают покупные грунты для рассады

Некоторые покупные грунты заражены патогенами — риски для рассады высоки
3:53
Садоводство

Выращивание рассады — это важный этап в садоводстве, который требует внимательного выбора всех необходимых материалов, включая грунт. Многие огородники и цветоводы обращаются к покупным грунтам, чтобы упростить процесс и обеспечить своим растениям все необходимое. Однако не все покупные грунты одинаковы, и часто возникает вопрос: что скрывают производители?

Грунт и рассада
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грунт и рассада

Состав грунта

Первое, на что следует обратить внимание при выборе покупного грунта — это его состав. Многие производители предлагают "универсальные" варианты, однако это не всегда оправдано. Идеальный грунт для рассады должен состоять из:

  • Нейтрального или слабокислого торфа — основной компонент, обеспечивающий легкость и пористость.
  • Перлит или вермикулит — добавки, улучшающие дренаж и воздухопроницаемость.
  • Органические удобрения — полезные вещества, которые обеспечивают растения всем необходимым для роста.

Однако часто грунты могут содержать некачественные или даже вредные добавки, такие как солома, опилки или низкокачественный компост, что негативно сказывается на росте и здоровье рассады.

Наличие заболеваний и вредителей

Покупные грунты могут быть источником заболеваний и вредителей. Не все производители проверяют свою продукцию на содержание патогенов или насекомых. Это может привести к тому, что ваша рассада будет заболевать, а вы потратите время, деньги и усилия на борьбу с этими проблемами.
Покупая грунт, стоит выбирать продукцию от проверенных брендов, которые занимаются контролем качества и проверкой своей продукции на заболевания и вредителей.

pH грунта

Кислотность грунта (pH) является ключевым фактором, который может существенно повлиять на развитие рассады. Идеальный pH для большинства растений находится в диапазоне от 5.5 до 6.5. Однако во многих покупных грунтах показатель pH может быть выше или ниже этих значений, что ведет к проблемам с усвоением питательных веществ. Поэтому рекомендуется проверять pH-грунта с помощью тестов или измерительных приборов, чтобы гарантировать оптимальные условия для ваших растений.

Удобства хранения и упаковка

Часто производители обращают внимание на привлекательный внешний вид упаковки, забывая о том, что сам грунт может быть некачественным. Убедитесь, что упаковка герметична и защищает грунт от влаги и посторонних загрязнений. Кроме того, подумайте о сроке хранения. Грунт, который долго лежал на складе или в магазине, мог потерять свои полезные свойства или загрязниться.

Альтернативы покупным грунтам

Если вы хотите быть абсолютно уверены в качестве грунта для своей рассады, вы можете рассмотреть возможность приготовления субстрата самостоятельно. Это позволит вам контролировать все ингредиенты и состав, а также избежать соприкосновения с возможными патогенами или вредителями. Основные компоненты для смеси грунта включают:

  • Перемолотый торф
  • Перлит или вермикулит
  • Полностью разложившийся компост
  • Кора деревьев или другие органические добавки

Покупные грунты для рассады — это удобное, но не всегда безопасное решение. Скрытые недостатки, такие как низкое качество ингредиентов, возможное наличие вредителей и заболеваний, а также неправильный уровень pH могут негативно сказаться на вашем растении. Поэтому важно внимательно выбирать грунт, обращая внимание на его состав, производительские стандарты и упаковку.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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