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Это растение ждёт спасения: как борная кислота творит чудеса с вашими томатами

Зачем и как использовать борную кислоту для повышения урожайности томатов
4:37
Садоводство » Советы

Томаты — одна из самых популярных овощных культур среди садоводов. Однако часто бывает так, что даже при хороших условиях выращивания кусты томатов дают недостаточное количество плодов. Одна из распространённых причин низкой урожайности — это недостаток борной кислоты.

Кусты томатов
Фото: Own work by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кусты томатов

Важность бора для томатов

Бор — это микроэлемент, который играет важную роль в процессах, связанных с ростом и развитием растений:

  • Участвует в образовании клеточных стенок: бор необходим для синтеза пектинов, которые помогают укрепить клеточную стенку и обеспечивают прочность тканей.
  • Способствует опылению и завязи: бор увеличивает качество опыления цветков, тем самым способствует образованию завязей и их дальнейшему развитию.
  • Улучшает усвоение других питательных веществ: бор помогает в перемещении сахаров и других микроэлементов внутри растения, что положительно сказывается на его росте.
  • Предотвращает заболевания: бор способствует укреплению иммунной системы растения, что уменьшает риск заболеваний.

Признаки недостатка бора

Перед тем как приступить к опрыскиванию томатов борной кислотой, убедитесь, что ваш урожай действительно нуждается в этом микроэлементе. Основные признаки нехватки бора:

  • Затормаживание роста: растения останавливаются в росте и становятся карликовыми.
  • Листья становятся хрупкими, могут скручиваться и желтеть.
  • Цветочные завязи опадают до того, как успевают развиться.
  • Плоды становятся мелкими и могут иметь деформированную форму.

Подготовка раствора борной кислоты

Опрыскивание борной кислотой следует проводить с особой осторожностью, так как избыточное количество может повредить растения. Для приготовления рабочего раствора выполните следующие шаги:

  1. Ингредиенты: вам понадобится борная кислота и вода.
  2. Растворение: На одну литр воды добавьте 1-2 грамма борной кислоты (примерно 1/5 чайной ложки). тщательно размешайте до полного растворения кристаллов.
  3. Объём раствора: в зависимости от количества растений, вы можете приготовить нужный объём раствора. Лучше опрыскивать в утреннее или вечернее время, когда солнце не так активно.

Опрыскивание томатов

Когда растворы готовы, можно переходить к опрыскиванию:

  1. Подготовка к опрыскиванию: убедитесь, что на томатах нет явных признаков заболеваний или вредителей. Перед обработкой рекомендуется провести общее ухаживание и полив.
  2. Техника опрыскивания: используйте распылитель, чтобы равномерно покрыть растение. Обрабатывайте как верхнюю часть листьев, так и нижнюю, где могут оседать пыльца и споры грибов.
  3. Частота обработки: опрыскивание борной кислотой следует проводить 2-3 раза за сезон, лучше всего во время цветения и после образования первых завязей, с интервалом в 10-14 дней.
  4. Сочетание с другими удобрениями: борная кислота может быть использована в сочетании с другими микроэлементами или комбинированными удобрениями, но всегда проверяйте совместимость.

Комплексный подход к увеличению урожая

Хотя борная кислота — это мощный помощник в увеличении урожайности томатов, важно помнить о комплексном подходе к уходу за растениями. Вот некоторые рекомендации:

  • Правильный полив: убедитесь, что у ваших томатов не возникает стресса из-за недостатка или избытка влаги. Поддерживайте оптимальный уровень влажности в почве.
  • Подкормка: используйте разнообразные удобрения, чтобы обеспечить растения всеми необходимыми макро- и микроэлементами.
  • Обрезка и формирование куста: Систематически обрезайте лишние побеги, чтобы улучшить вентиляцию и обеспечить максимальный доступ света к растению.
  • Защита от вредителей: проводите регулярные осмотры и профилактические обработки против вредителей, что поможет снизить стресс у растений.

Борная кислота — это эффективное средство для повышения урожайности томатов, если использовать её правильно и в нужное время. Опрыскивая растения раствором борной кислоты, вы можете увеличить количество завязей и улучшить качество плодов. Комбинируйте это средство с другими методами ухода, и ваши томаты непременно порадуют вас богатым и вкусным урожаем.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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