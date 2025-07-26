Мочевина или смерть для вашего сада? Важно знать эти 5 правил использования

Мочевина — мощное удобрение с высоким содержанием азота, но при неправильном применении она может навредить вашим растениям. Несмотря на свою эффективность в подкормке, это удобрение требует особого внимания.
Мочевина (карбамид) — одно из самых концентрированных азотных удобрений. В его составе 46,2% азота, а остальная часть — нейтральные вещества, не влияющие на растения. Она доступна в виде белых гранул, которые легко растворяются в воде и не слеживаются при хранении в сухом месте. Но если гранулы намокнут и слепнут, использовать такое удобрение уже нельзя, так как азот может испариться.
Мочевина была названа так благодаря тому, что первое ее происхождение было связано с мочой ослов. Однако в 1828 году немецкий химик Фридрих Велер синтезировал её искусственно, и с тех пор она стала доступна на промышленном уровне.
Если листья начинают желтеть, а рост замедляется, это может быть признаком азотного голодания. Такие растения дают малое количество побегов и плодов, а цветение существенно ослаблено. Азотные удобрения, такие как мочевина, могут помочь вернуть растениям здоровье.
Передозировка мочевиной может привести к излишнему росту побегов, но при этом снизится количество цветов и плодов. Важно учитывать, что избыточное количество азота в почве ослабляет растения, делая их подверженными болезням и вредителям. Особенно опасно удобрять растения в конце лета, когда новые побеги не успевают вызреть до наступления морозов.
Мочевина — это эффективное удобрение, но она требует внимательности и соблюдения норм. Правильное использование поможет вам не только повысить урожай, но и сохранить здоровье ваших растений.
Мочеви́на (карбамид, урея) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).
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