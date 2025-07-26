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Мочевина или смерть для вашего сада? Важно знать эти 5 правил использования

Мочевина: основные преимущества и риски для растений
3:47
Садоводство

Мочевина — мощное удобрение с высоким содержанием азота, но при неправильном применении она может навредить вашим растениям. Несмотря на свою эффективность в подкормке, это удобрение требует особого внимания.

Удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes
Удобрения

Что такое мочевина

Мочевина (карбамид) — одно из самых концентрированных азотных удобрений. В его составе 46,2% азота, а остальная часть — нейтральные вещества, не влияющие на растения. Она доступна в виде белых гранул, которые легко растворяются в воде и не слеживаются при хранении в сухом месте. Но если гранулы намокнут и слепнут, использовать такое удобрение уже нельзя, так как азот может испариться.

Мочевина была названа так благодаря тому, что первое ее происхождение было связано с мочой ослов. Однако в 1828 году немецкий химик Фридрих Велер синтезировал её искусственно, и с тех пор она стала доступна на промышленном уровне.

Зачем нужна мочевина

  • Подкормка растений: азот необходим растениям для роста, улучшения цветения и увеличения плодоношения. Мочевина используется как весной, так и летом. Ранней весной её можно внести в почву при перекопке, а летом — использовать для внекорневых подкормок (опрыскивание листьев).
  • Защита от болезней: мочевина помогает бороться с вредителями и грибковыми заболеваниями, такими как парша на яблонях. Используется в искореняющих обработках осенью или ранней весной до распускания почек.
  • Риски при неправильном использовании: однако важно помнить, что избыточное количество мочевины может привести к вредным последствиям для растений. Особенно это актуально при перекормке, когда растения начинают активно расти, но плохо цветут и не дают урожай.

Как понять, что растениям не хватает азота

Если листья начинают желтеть, а рост замедляется, это может быть признаком азотного голодания. Такие растения дают малое количество побегов и плодов, а цветение существенно ослаблено. Азотные удобрения, такие как мочевина, могут помочь вернуть растениям здоровье.

Когда и как правильно применять мочевину

  • Весной: под деревья и кустарники мочевину вносят рано, до распускания почек. Овощи и цветы можно подкормить в первой половине лета, но не позже середины июля.
  • Расчет дозы: для овощей, таких как картофель, капуста, морковь, норма составляет 20-30 г на 1 м². Для томатов и огурцов в открытом грунте — 15-20 г на 1 м², в теплице — 25-30 г на 1 м².
  • Смешивание с другими удобрениями: мочевина хорошо сочетается с фосфорными и калийными удобрениями. Но не стоит смешивать её с щелочными удобрениями, такими как зола или известь.

Опасности передозировки

Передозировка мочевиной может привести к излишнему росту побегов, но при этом снизится количество цветов и плодов. Важно учитывать, что избыточное количество азота в почве ослабляет растения, делая их подверженными болезням и вредителям. Особенно опасно удобрять растения в конце лета, когда новые побеги не успевают вызреть до наступления морозов.

Мочевина — это эффективное удобрение, но она требует внимательности и соблюдения норм. Правильное использование поможет вам не только повысить урожай, но и сохранить здоровье ваших растений.

Уточнения

Мочеви́на (карбамид, урея) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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