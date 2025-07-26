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Слизни не выдержат этого: один простой метод, чтобы избавиться от вредителей

Кефир помогает бороться с слизнями на дачном участке
2:07
Садоводство

С наступлением осени дачные участки часто сталкиваются с нашествием слизней, которые стремятся отложить яйца для нового поколения. Эти вредители могут нанести значительный ущерб растениям, особенно в конце сезона. Однако существует простой и безопасный способ сократить их численность, не прибегая к химикатам.

Улитки на капусте в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Улитки на капусте в огороде

Как действует кефир на слизней

Секрет в том, чтобы использовать обычный кефир или простоквашу. Эти кисломолочные продукты служат отличной приманкой для слизней, привлекая их своим запахом. Важно помнить, что этот метод абсолютно безопасен для растений, почвы и полезных насекомых.

Как создать ловушку для слизней

Для создания ловушки потребуется старое полено, доска или даже кусок шифера. На выбранную поверхность нанесите тонкий слой кефира. Затем уложите подготовленную "приманку" на грядку, смазанной стороной вниз. Это создаст укрытие и точку притяжения для моллюсков.

Оптимальное время для установки ловушек — вечер. Именно ночью слизни наиболее активны, и они с удовольствием попадут в ловушку. Утром можно проверить, сколько вредителей собралось под поленом. Под ним окажется значительное количество слизней.

Как избавиться от пойманных слизней

Пойманных слизней легко собрать вручную. Для их утилизации можно использовать ведро с крепким солевым раствором, который быстро нейтрализует вредителей.

Преимущества метода

Этот способ борьбы с вредителями является безопасным для экосистемы. Он не наносит вреда ни растениям, ни окружающей среде, и подходит даже для участков с органическим земледелием. Кефир или простокваша найдутся практически в любом доме, а регулярное применение таких ловушек помогает эффективно контролировать популяцию слизней.

Этот метод уже завоевал популярность среди опытных садоводов благодаря своей простоте, доступности и высокой эффективности.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины. Слизни противопоставляются брюхоногим с хорошо развитой раковиной (улиткам).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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