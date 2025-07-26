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Не упустите момент: ещё успеваете подкормить лук в конце июля, чтобы он пережил зиму без потерь

Фосфор и калий помогают луку созреть и лучше храниться
3:35
Садоводство

Последняя декада июля — критически важное время для формирования качественного урожая лука. Если пропустить момент подкормки, можно получить незрелые луковицы, которые не переживут зиму.

Красный лук
Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный лук

Именно в этот период луковицы активно набирают массу и завершают процесс созревания, что определяет их способность к хранению. Правильное питание в это время — залог того, что урожай будет храниться в погребе до самой весны без потерь.

Как правильно подкормить лук в конце июля

Ключевая задача подкормки в этот период — полностью исключить азот. Этот элемент стимулирует рост зеленого пера, что идет в ущерб развитию самой луковицы. Азот в конце июля замедляет созревание, делает покровные чешуи рыхлыми и увеличивает риск заболеваний при хранении.

Основной упор в подкормке нужно сделать на фосфор и калий — элементы, которые отвечают за вызревание, плотность и сухость покровных чешуи. Фосфор ускоряет накопление сухих веществ в луковице, а калий улучшает отток питательных веществ из пера в луковицу и повышает её устойчивость к неблагоприятным условиям.

Какие удобрения использовать

Идеальным вариантом будет раствор суперфосфата и сульфата калия. Суперфосфат обеспечит луковицы необходимым фосфором, а сульфат калия — калий без хлора, который может присутствовать в других калийных удобрениях и наносить вред.

Кроме того, хорошо работает калимагнезия. Это удобрение, содержащее калий и магний, важный для фотосинтеза и транспорта питательных веществ. Магний способствует лучшему вызреванию и повышает сочность внутренних чешуек, не ухудшая их лежкость.

Для приготовления раствора нужно взять 30-40 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия на 10 литров теплой воды. Суперфосфат сначала заливают небольшим количеством горячей воды и настаивают несколько часов для лучшего растворения, а затем смешивают с калийным удобрением.

Как правильно провести подкормку

Получившимся раствором нужно обильно пролить почву между рядами лука, избегая попадания на листья. Подкормку лучше проводить под корень после предварительного полива чистой водой, чтобы избежать ожогов корней. Оптимальное время для процедуры — утром или вечером в пасмурный день, либо после дождя. Жаркое солнце и сухая почва снижают эффективность усвоения питательных веществ.

Через 7-10 дней после подкормки можно аккуратно отгрести землю от луковиц, оголив их примерно на треть. Это называется "разокучиванием" и помогает луковицам быстрее прогреваться от солнца, способствуя формированию крепких и сухих покровных чешуек.

Влияние подкормки на урожай

Правильная подкормка в конце июля способствует естественному полеганию пера и ускоряет процесс формирования плотной шейки. Такие луковицы накапливают больше сахаров и эфирных масел, что напрямую влияет на их вкус и способность к долгому хранению.

Урожай, который получил своевременное фосфорно-калийное питание, после просушки и закладки на хранение сохранит свою твердость и сочность до весны. Весной такие луковицы будут готовы к использованию, не потеряв своих полезных качеств и вкуса.

Уточнения

Лук — род растений семейства Амариллисовые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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