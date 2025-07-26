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Съесть кабачок и стать жертвой яда? Вот что вам нужно знать

Опасность отравления кабачками: важные признаки и советы по безопасности
2:25
Садоводство

Вы любите кабачки? Они вкусные и полезные, но будьте осторожны! Этот овощ, несмотря на свою популярность, может быть опасен, если его не правильно приготовить. Есть шанс отравиться даже таким безобидным на первый взгляд продуктом. Как избежать этого и не попасть в неприятную ситуацию? Давайте разберемся!

Кабачок
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачок

Кабачки и кукурбитацин — токсичное вещество, о котором не все знают

Не все знают, что кабачки могут содержать токсичное вещество — кукурбитацин. Это натуральный яд, который вырабатывается растением как защита от вредителей. Хотя в малых дозах он безвреден, при неблагоприятных условиях (например, из-за засухи или некачественной почвы) уровень этого токсина может возрасти, что делает овощ опасным.

"Два случая пищевого отравления, связанные с кабачками, произошли недавно в Чехии и Нидерландах. Оба случая подтвердили наличие кукурбитацина в пищи", — сообщает компания, отслеживающая тенденции в области питания.

Симптомы отравления кабачками

Отравление кукурбитацином проявляется так же, как и обычное пищевое отравление. Обычно симптомы появляются в течение нескольких часов после употребления. Это сильная боль в животе, рвота, диарея с примесью крови, спазмы, судороги и обезвоживание. В одном случае отравление было фатальным — мужчина в Нидерландах умер в течение суток после употребления горьких цуккини.

Как избежать отравления кабачками

  1. Всегда проверяйте вкус овощей перед готовкой. Если они горькие — выбросьте их. Это первый сигнал того, что в кабачках слишком много кукурбитацина.
  2. Лучше избегать употребления горьких овощей, особенно если они были выращены в плохих условиях.
  3. Приготовление цуккини без горечи — залог безопасности.

Не отказывайтесь от кабачков, если они не горчат!

При правильном приготовлении кабачки — это не только вкусно, но и полезно. Этот овощ состоит на 95% из воды, помогает при запорах и способствует нормализации пищеварения. Также кабачки богаты витаминами A, C, фолиевой кислотой и минералами, такими как магний, кальций и калий.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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