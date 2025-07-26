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Необычные способы укоренения инжира, которые вы могли не попробовать

Простое размножение инжира: пошаговая инструкция по черенкованию
2:37
Садоводство

Инжир — одно из тех удивительных растений, которое легко размножается, и если вы хотите получить новое дерево, вам не придется долго ждать. Процесс укоренения инжира может быть очень простым, если вы придерживаетесь нескольких базовых шагов. 

Инжир
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инжир

Шаг 1. Подготовка черенков

Для начала вам нужно выбрать здоровый побег инжира. Идеальный черенок должен быть нецветущим и длиной от 15 до 25 см. Оптимальное время для нарезки черенков — ранняя весна, когда инжир только начинает оживать.

Используйте острый нож или секатор для чистого среза, чтобы не повредить растение. Удалите нижние листья с черенка, так как они могут загнить в воде или земле.

Шаг 2. Применение гормона для укоренения (по желанию)

Если вы хотите ускорить процесс, можно использовать гормон для укоренения. Просто обмакните нижний конец черенка в порошок гормона. Это поможет растению быстрее развить корни.

Шаг 3. Укоренение в воде или земле

Укоренение в воде: поместите черенки в стакан с чистой водой так, чтобы вода покрывала только стебель, а листья не касались воды. Поставьте стакан в светлое место, но избегайте попадания прямых солнечных лучей. Через 2-4 недели вы заметите корни, и можно будет пересаживать растение в грунт.

Укоренение в земле: поставьте черенки в горшок с рыхлой, хорошо проветриваемой почвой. Поддерживайте почву влажной, но не слишком мокрой. Для создания мини-теплицы накройте горшок прозрачным пакетом или пленкой, чтобы сохранить влагу и тепло.

Шаг 4. Уход за черенками

Если вы укореняли черенки в воде, как только корни начнут развиваться, пересаживайте растения в грунт. В случае укоренения в земле, через пару недель на черенке могут появиться новые листья, что означает, что корни начали расти.

Шаг 5. Пересадка в открытый грунт

Когда у черенков будет достаточно корней, их можно пересаживать в более просторные горшки или, если погода позволяет, в открытый грунт. Инжир легко адаптируется и приживается, так что процесс укоренения не доставит вам особых хлопот.

Инжир — растение, которое легко размножается и укореняется, если соблюдать все рекомендации. Попробуйте создать мини-теплицу и вырастите собственные саженцы инжира.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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