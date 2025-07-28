Как предотвратить повторное заражение мучнистой росой и получить богатый урожай смородины

Как спасти смородину от мучнистой росы: советы агрономов по обработке и уходу

4:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мучнистая роса на листьях смородины — это серьёзная угроза, которая может не только погубить урожай, но и ослабить куст на зиму. Если вы заметили белый налет на листьях, не откладывайте действия, так как эта болезнь быстро распространяется и может серьёзно повредить растения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смородина

Шаг 1: Удаление пораженных частей растения

Первым делом нужно удалить все явно пораженные листья и кончики побегов. Соберите их и сожгите за пределами участка. Не выбрасывайте больные части растения в компост — это может привести к повторному заражению. Чем быстрее вы удалите зараженные участки, тем меньше шансов грибок распространится.

Шаг 2: Обработка кустов

После того как вы удалили зараженные части растения, приступайте к обработке:

Раствор кальцинированной соды: растворите 50 г соды на 10 литров воды и добавьте 40-50 г хозяйственного мыла для лучшего прилипания. Это создаст щелочную среду, которая неблагоприятна для грибков. Опрыскивайте кусты этим раствором.

Молочная сыворотка или кефир: используйте 1 литр молочной сыворотки на 9 литров воды. Молочнокислые бактерии подавляют развитие грибкового мицелия. Повторяйте обработку каждые 3 дня, только в сухую погоду.

Настой древесной золы: растворите 1 кг золы на 10 литрах горячей воды и настаивайте 2-3 дня. Процедите и используйте для опрыскивания. Зола не только борется с грибком, но и служит внекорневой подкормкой.

Шаг 3: Улучшение проветривания и прореживание кроны

Проветривание — ещё один важный момент в борьбе с мучнистой росой. Для этого необходимо вырезать лишние, загущающие побеги. Прореживание кроны улучшит циркуляцию воздуха и снизит влажность, что является главной причиной распространения грибка.

Шаг 4: Корректировка подкормок

Сократите азотные подкормки, так как они стимулируют рост нежной листвы, которая более восприимчива к заболеваниям. Увеличьте долю фосфорно-калийных удобрений, так как калий повышает устойчивость тканей растения к инфекциям.

Шаг 5: Наблюдение за кустом

После первой обработки внимательно следите за состоянием растения в течение 5-7 дней. Если появятся новые очаги поражения, повторите обработку выбранным средством. Для большей эффективности чередуйте разные растворы.

Шаг 6: Профилактика для соседних растений и почвы

Не забывайте обработать не только больной куст, но и соседние растения для профилактики. Также обеззаразьте почву под кустом тем же раствором. Грибница мучнистой росы зимует в почве и растительных остатках, поэтому обработка почвы поможет предотвратить повторное заражение в следующем сезоне.

Шаг 7: Сбор и уничтожение пораженных ягод

Если на кустах есть пораженные ягоды, соберите их и уничтожьте. Такие ягоды не пригодны в пищу, так как могут иметь неприятный привкус. Даже внешне здоровые ягоды с больного куста могут быть заражены, и их употребление нежелательно.

Шаг 8: Осенняя обработка

После сбора урожая проведите осеннюю искореняющую обработку. Для этого подойдет раствор железного купороса (3%). Такая обработка поможет закрепить результаты и защитит куст весной.

Своевременные меры могут спасти большую часть урожая и куст. Правильная обработка и профилактика помогут сохранить здоровье смородины и подготовить её к следующему сезону. Здоровое растение весной даст хороший прирост и обильный урожай.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

