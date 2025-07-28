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Горечь кабачков — это не просто стечение обстоятельств: как её избежать в середине лета

Эксперты объясняют, как избежать горечи в кабачках: советы по поливу и уходу
2:32
Садоводство

Не нужно разочаровываться из-за горьких кабачков! Простые действия в июле помогут вернуть этим овощам их нежный вкус.

кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Schilling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кабачки

Что вызывает горечь у кабачков

Горечь в кабачках вызывается веществом кукурбитацином, которое вырабатывается растением как защитная реакция на стресс. Главным провокатором горечи в июле является нерегулярный полив и длительная засуха. В условиях нехватки влаги кабачки начинают защищаться, накапливая это горькое соединение.

Также вредны перепады влажности грунта. Когда земля пересыхает, а затем её заливали обильно, это создает для корней растения стрессовую ситуацию. Кабачки начинают "выживать" вместо того, чтобы расти и плодоносить.

Как исправить ситуацию и вернуть вкус кабачкам

  1. Правильный полив — ключ к сладкому урожаю
    Чтобы избежать горечи, важно поддерживать стабильную умеренную влажность почвы. Полив должен быть глубоким и регулярным, чтобы вода достигала корней. Поливать кабачки нужно каждые 3-4 дня, а в особенно жаркие дни — чаще.

  2. Оптимальное время для полива
    Лучшее время для полива — это утро, когда вода успевает впитаться до того, как начнется её испарение. Важно, чтобы листья растения просохли до наступления ночной прохлады, чтобы избежать болезней и гнилей.

  3. Избегайте холодной воды
    Использование холодной воды из колодца или скважины может стать дополнительным стрессом для растения. Чтобы избежать этого, лучше дать воде прогреться в ёмкости до температуры воздуха перед поливом.

  4. Мульчирование
    Мульчирование почвы вокруг растений помогает сохранять влагу и сглаживает температурные колебания почвы. Это помогает кабачкам устойчиво развиваться, даже в жаркие дни.

  5. Регулярный сбор плодов
    Не забывайте вовремя собирать молодые плоды. Перерастание кабачков также может негативно сказаться на их вкусе. Собирайте кабачки, пока они еще не слишком большие, чтобы они оставались нежными и вкусными.

Следуя этим простым и эффективным правилам, вы сможете избежать горечи у кабачков и получить вкусный и обильный урожай даже в середине лета. Правильный полив, мульчирование и своевременный сбор плодов помогут растению пережить жаркие дни и стать настоящей гордостью вашего сада.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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