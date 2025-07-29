Как летний уход за малиной определяет её урожай на следующий год: что нужно сделать в конце июля

Середина лета — это не время для отдыха, а стратегический момент для закладки будущего плодоношения малины. Всё, что вы сделаете в конце июля, напрямую повлияет на величину ягод в этом сезоне и потенциал урожая следующего года. Чтобы малина радовала вас в будущем году, необходимо правильно подойти к её уходу в это время.

Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куст малины

Удаление отплодоносивших побегов

Первый и обязательный шаг — это удаление отплодоносивших побегов. Срезайте их у самой земли, чтобы освободить пространство и ресурсы для молодой поросли. Также не забывайте удалять слабые или поврежденные стебли текущего года. Это поможет растению сосредоточиться на сильных побегах, которые будут плодоносить в следующем году.

Подвязка однолетних побегов

После того как старые побеги удалены, оставшиеся сильные однолетние побеги необходимо подвязать к шпалере. Это предотвратит их полегание и обеспечит равномерное освещение и проветривание, что снизит риски грибковых инфекций. Подвязка помогает растению лучше развиваться и готовиться к следующему сезону.

Подкормка: что важно в этот период

Калий становится ключевым элементом питания в этот период, так как он напрямую влияет на сахаристость и размер текущих ягод. Фосфор, в свою очередь, необходим для укрепления корней и закладки плодовых почек, что обеспечит хороший урожай в следующем году.

Органическая подкормка

Отличной органической подкормкой является настой древесной золы. Для его приготовления используйте литровую банку золы, настаивая её сутки в 10 литрах горячей воды. Зола содержит легко усвояемые калий, фосфор и другие микроэлементы, которые критичны для вызревания побегов и поддержания здоровья растения.

Минеральные удобрения

Если почва на вашем участке бедна питательными веществами, используйте минеральные удобрения, такие как калий монофосфат или смесь сульфата калия с растворённым сульфатом калия. Эти удобрения дают быстрый результат и активно поддерживают рост растения, особенно на бедных почвах.

Правильное внесение удобрений

Удобрения следует вносить строго по влажной почве, после обильного полива или дождя, чтобы избежать ожогов корней и улучшить усвоение питательных веществ. Примерный расход — около ведра раствора на 3-4 взрослых куста. Важно аккуратно проливать раствор в зону корней, избегая попадания на листву.

Внекорневая обработка

Дополнительно рекомендуется провести внекорневую подкормку, используя раствор борной кислоты (2 г) и сульфата магния (10-15 г) на 10 литров воды. Это поможет предотвратить дефицит микроэлементов. Опрыскивание нужно проводить только в пасмурную погоду или после захода солнца, чтобы избежать ожогов листьев.

Полив и уход за почвой

Полив остаётся критически важным после подкормки, особенно в засушливые периоды. Влага является проводником питательных веществ, поэтому поддерживайте почву умеренно влажной. Поливайте кусты каждые 7-10 дней, расходуя по 30-40 литров воды на одно растение до глубокой осени.

Мульчирование

Мульчирование прикорневой зоны помогает сохранить влагу и защитить поверхностные корни от перегрева. Используйте солому, сено или компост слоем 10-15 см. Мульча не только сохраняет влагу, но и подавляет рост сорняков, постепенно обогащая почву полезными веществами.

Профилактика болезней и вредителей

Регулярно осматривайте кусты, чтобы вовремя заметить признаки болезней или вредителей. Если вы заметили повреждения, обработайте растения медьсодержащими препаратами или инсектицидами, но только после того, как соберёте все ягоды. Это предотвратит распространение заболеваний и защитит урожай.

Соблюдение этих простых и эффективных мер по уходу за малиной в конце июля гарантирует вам не только хороший урожай в этом сезоне, но и заложит основу для богатого плодоношения в следующем году. Подкормка, правильный полив, мульчирование и профилактика заболеваний помогут укрепить растение и защитить его от неблагоприятных условий.