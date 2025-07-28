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Победите фитофтору без химии: как перекись водорода помогает восстановить здоровье ваших растений

Агрономы объясняют, как перекись водорода помогает бороться с фитофторой
2:57
Садоводство

Огородники часто ищут безопасные и эффективные способы борьбы с фитофторой, и одно из неожиданных, но эффективных средств — это перекись водорода, которая обычно имеется в аптечке. Это простое средство с антисептическим действием может стать важным помощником в борьбе за здоровый урожай.

Помидоры
Фото: www.freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under Free More info
Помидоры

Как действует перекись водорода

Раствор перекиси водорода обладает выраженным антисептическим действием, что помогает уничтожать споры фитопатогенов, в том числе возбудителей фитофтороза, на ранних стадиях. Фунгицидный эффект основан на высвобождении активного кислорода. Этот кислород нарушает жизненные процессы клеток фитофтороза, подавляя развитие болезни.

Правильная концентрация раствора

Очень важно использовать правильную концентрацию перекиси водорода, так как слишком крепкий раствор может повредить нежную листву томатов. Для профилактики и лечения начальных стадий заболевания готовят слабый раствор, добавив всего две столовые ложки 3% перекиси водорода на 1 литр чистой воды. Полученную смесь тщательно перемешивают.

Метод обработки

После приготовления раствора его переносят в опрыскиватель с мелкодисперсной насадкой для равномерного распыления. При этом важно тщательно обработать всю поверхность листьев, особенно их нижнюю сторону, так как именно здесь скапливается влага и фитофтороз распространяется быстрее.

Обработку лучше всего проводить в утренние или вечерние часы, когда листья успевают высохнуть до наступления ночной прохлады. Это предотвратит возможное появление ожогов на листьях.

Частота обработки

Для профилактики фитофторы обработку томатов перекисью водорода можно повторять каждые 10-14 дней. Если на растениях появились первые признаки заболевания, интервал сокращают до 5-7 дней.

После дождя или росы

После дождя или сильной росы защитное покрытие с листьев смывается, поэтому опрыскивание следует повторить, чтобы восстановить защиту от болезни.

Преимущества использования перекиси водорода

Этот метод обработки считается одним из наиболее доступных, экологичных и безопасных способов защиты от фитофторы. Перекись водорода помогает минимизировать использование химических препаратов на участке, что особенно важно для тех, кто занимается органическим земледелием. Такой подход позволяет сохранить урожай, не нанося вреда окружающей среде.

Использование перекиси водорода открывает новые возможности для борьбы с фитофторой, обеспечивая эффективную защиту ваших томатов при минимальном воздействии на природу. С этим доступным и экологичным средством вы сможете не только защитить урожай, но и улучшить здоровье ваших растений.

Уточнения

Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов (Oomycota). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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