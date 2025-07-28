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Почему летняя обрезка смородины в июле — это шанс на большой урожай в следующем сезоне

Как правильно обрезать смородину в июле: советы агрономов
3:23
Садоводство

Летняя обрезка смородины — это не просто обычная процедура, а важный шаг, который может повлиять на качество будущего урожая. Пропустив её в июле, садовод рискует столкнуться с плохим урожаем в следующем сезоне.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Когда проводить летнюю обрезку

Сроки летней обрезки критически важны для здоровья куста. Проводить её следует сразу после сбора основного урожая, пока растение ещё активно. Это время, когда смородина завершает плодоношение и готовится к новому сезону.

Какие ветви подлежат удалению

  1. Старые ветви (более пяти лет)
    Первым делом следует удалить старые ветви, которые перешагнули пятилетний рубеж. Эти побеги легко распознать по почти черной коре и слабому приросту на концах. Такие ветви уже не способны дать качественный урожай. Удаление старых побегов помогает кусту направить силы на формирование новых, более продуктивных побегов.

  2. Больные и поврежденные ветви
    Вторая категория — это все больные и поврежденные ветви, независимо от их возраста. Наличие пятен, плесени или увядшей листвы служит сигналом о наличии проблемы. Заражённые побеги не только бесполезны, но и опасны для всего растения. Их немедленное удаление предотвратит распространение инфекции по кусту.

  3. Излишне загущающие куст ветви
    Третий тип ветвей, которые нуждаются в удалении — это тонкие, слабые побеги, растущие внутрь кроны или лежащие на земле. Такие ветви создают тень, мешают нормальному проветриванию и забирают питание у плодоносящих стеблей. Прореживание обеспечит доступ света и воздуха ко всем частям растения, что положительно скажется на его здоровье и урожайности.

Преимущества правильной обрезки в июле

Правильная летняя обрезка значительно улучшает условия для закладки цветочных почек, что способствует лучшему будущему урожаю. Кроме того, обрезка помогает кусту восстановиться до наступления холодов, делая его более сильным и устойчивым к зимним морозам и болезням. Здоровое и незагущенное растение будет лучше противостоять непогоде и вредителям.

Техника среза

Очень важно выполнять срез острым секатором у самого основания ветки. Не оставляйте пеньков, так как они могут стать рассадником инфекции, что негативно скажется на растении. Правильная техника среза помогает избежать лишних повреждений и способствует более быстрому восстановлению растения.

Мульчирование и уход после обрезки

После обрезки рекомендуется провести мульчирование приствольного круга, чтобы сохранить влагу в почве и предотвратить её перегрев. Это также улучшит структуру почвы и обеспечит растению дополнительные микроэлементы.

Регулярная летняя обрезка смородины — это важная мера для поддержания здоровья куста и стабильной высокой урожайности. Она способствует восстановлению растения, улучшает его сопротивляемость болезням и морозам, а также помогает закладке будущих цветочных почек. Внимательное отношение к этому процессу гарантирует крупные и вкусные ягоды в следующем сезоне.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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