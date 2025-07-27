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Как сэкономить на воде и улучшить вкус огурцов? Вот простая стратегия полива урожая в августе

Эксперты рекомендуют: как полив и температурный режим воды влияют на вкус огурцов
2:34
Садоводство

Горькие огурцы могут испортить вкус летнего салата и снизить удовольствие от урожая. Одной из основных причин такого явления является неправильный водный режим. Поскольку огурцы на 95% состоят из воды, они чрезвычайно чувствительны к поливу, и даже небольшие нарушения в графике полива сказываются на качестве плодов.

Огурцы на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы на грядке

Что вызывает горечь у огурцов

Горечь в огурцах вызывается веществом кукурбитацин, которое вырабатывается растением при стрессовых условиях. Основным стрессом для огурцов является недостаток влаги. Особенно важно следить за уровнем воды в почве в период активного роста плодов, когда растение особенно чувствительно и включается в защитный механизм.

Как предотвратить появление горечи

  1. Регулярный глубокий полив
    Чтобы избежать горечи, нужно наладить регулярный и глубокий полив огурцов. Поверхностный полив только усугубляет проблему, так как он не проникает вглубь почвы, где находится корневая система растения.

  2. Полив под корень теплой отстоянной водой
    Огурцы чувствительны к температуре воды. Поливать растения следует только теплой, отстоянной водой, чтобы избежать шока для растения, который может вызвать холодная вода из шланга.

  3. Лучшее время для полива
    Идеальное время для полива — это раннее утро или вечер после захода солнца. Полив в дневное время, когда солнце палит, может привести к ожогам растений и усугубить проблему с горечью.

  4. Мульчирование
    Мульчирование грядок соломой или скошенной травой помогает сохранять влагу в почве и снижает частоту поливов, что также способствует улучшению условий для роста огурцов.

Что делать, если горечь уже проявилась

Если горечь уже появилась, регулярный и обильный полив может помочь исправить ситуацию. Обильный полив в будущем улучшит развитие следующих завязей, и они будут нормальными.

Не стоит выбрасывать горькие огурцы, так как горечь преимущественно концентрируется в кожуре и области плодоножки. Оставшуюся часть плода можно использовать, убрав эти части, и он будет вполне съедобным.

Соблюдение этих простых, но важных правил поможет вернуть огурцам их нежный вкус и предотвратить появление горечи. Внимание к потребностям растения и регулярность в поливе — ключ к сладкому и качественному урожаю.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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