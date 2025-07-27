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Розы, которые нужно кормить по-другому: как августовская подкормка решит проблему в морозы

Как не ошибиться при подкормке роз в августе: советы агрономов в выборе удобрений
4:37
Садоводство

Август — это не просто конец лета для роз, а ключевой этап подготовки к следующему сезону. Грамотная подкормка в этот период значительно влияет на их устойчивость и цветение в будущем году. Конец лета критически важен для здоровья куста и формирования будущих роскошных бутонов, и именно августовская подкормка помогает закладывать основу для успешной зимовки и возможного осеннего цветения.

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Huhu, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Розы

Ошибка с азотом: что не следует делать в августе

Одной из самых распространенных ошибок является использование удобрений с высоким содержанием азота в августе. Азот стимулирует рост новых побегов, которые не успевают одревеснеть до наступления холодов, что делает их уязвимыми к морозам. Такие побеги, скорее всего, погибнут, ослабив растение и повысив вероятность заболеваний. Поэтому важно избегать удобрений с азотом в конце лета.

Оптимальные удобрения для августа: фосфор и калий

Для подкормки в августе лучшими выборами будут удобрения с преобладанием фосфора и калия. Фосфор укрепляет корневую систему и способствует лучшему усвоению питательных веществ, а калий увеличивает зимостойкость растения, способствует вызреванию побегов и улучшает сопротивляемость болезням. Эти элементы помогут розам подготовиться к зиме и улучшат их устойчивость к морозам.

Монофосфат калия: лучшее решение для подкормки

Одним из самых эффективных удобрений является монофосфат калия, который содержит в идеальной пропорции фосфор и калий. Это удобрение легко растворяется в воде и быстро усваивается корнями розы, что дает видимый положительный результат. Чтобы приготовить рабочий раствор, нужно растворить 10-15 граммов порошка монофосфата калия в 10 литрах теплой воды. Полученным раствором обильно проливают увлажненную почву вокруг куста, избегая попадания на листья и стебли.

Натуральная альтернатива: древесная зола

Отличной натуральной альтернативой или дополнением к химическим удобрениям может стать древесная зола. Она богата калием, фосфором и микроэлементами, что полезно для роз. Золу можно вносить в сухом виде, заделывая в почву приствольного круга, или использовать как настой для полива. Это доступное и экологичное решение для подкормки.

Мульчирование и защита от перепадов температур

После внесения удобрений почву под кустами стоит замульчировать тонким слоем зрелого компоста или перегноя. Мульча поможет сохранить влагу в почве, будет постепенно отдавать полезные микроэлементы и защитит корни от осенних перепадов температур. Это особенно важно в преддверии зимы, когда почва может сильно охлаждаться.

Дополнительное опрыскивание по листу

Опытные розоводы иногда дополняют подкормку опрыскиванием по листу слабым раствором монофосфата калия. Такой внекорневой метод помогает растению быстрее усваивать питательные вещества, особенно если корневая система ослаблена. Однако опрыскивание не заменяет полив под корень, а является дополнительной поддержкой.

Когда именно проводить подкормку

Оптимальное время для подкормки — середина или вторая половина августа, когда спадет сильная летняя жара. Важно провести подкормку вовремя, чтобы растение успело усвоить все питательные вещества до наступления холодов. Одной такой процедуры в августе обычно бывает достаточно для достижения хорошего результата.

Как проверить здоровье розы

Состояние листьев розы в августе является надежным индикатором её благополучия. Если листья темно-зеленые, плотные, без желтизны или пятен, это говорит о правильном уходе. В случае бледности или пятнистости следует проанализировать условия и, возможно, скорректировать уход.

Результат правильной августовской подкормки

Правильная подкормка в августе способствует не только продлению цветения ремонтантных сортов роз этой осенью, но и обеспечивает подготовку растений к зиме. Это позволяет кустам весной мощно тронуться в рост и порадовать садоводов обилием роскошных цветов. С помощью этих простых, но эффективных методов, вы сможете добиться здоровых, сильных роз, которые будут радовать вас в следующем сезоне.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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