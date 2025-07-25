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Секрет идеального урожая: перекись водорода как средство против фитофторы

Борьба с фитофторой: пошаговая инструкция по применению перекиси водорода для томатов
3:15
Садоводство » Овощи

Фитофтора — одно из самых опасных заболеваний, распространённых на томатах. Это грибковая инфекция может привести к гибели растений и значительным потерям урожая. Борьба с фитофторой требует комплексного подхода, и одним из эффективных средств в этом бою может стать аптечная перекись водорода. Как правильно развести перекись водорода для обработки томатов и как её использовать в борьбе с фитофторой?

Теплица, помидоры (51277019938)
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Б. from Dubna city, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Теплица, помидоры (51277019938)

Что такое перекись водорода?

Перекись водорода — это бесцветная жидкость с характерным запахом, обладающая выраженными дезинфицирующими и антисептическими свойствами. В агрономии она используется для борьбы с различными болезнями растений, включая фитофтору, благодаря своим антибактериальным и противогрибковым эффектам.

Как развести перекись водорода для обработки томатов

Для борьбы с фитофторой на томатах используется 3% раствор перекиси водорода. Если у вас есть аптечная перекись водорода, вы можете использовать её в неразбавленном виде, однако для предотвращения ожогов лучше разводить её с водой.

Рецепт разведения перекиси водорода:

  1. Подготовка раствора: на 1 литр воды (желательно использовать дождевую или отстоянную, чтобы избежать хлора) добавьте 1-2 столовые ложки 3% перекиси водорода. Это обеспечит необходимую концентрацию для эффективной борьбы с фитофторой.
  2. Перемешивание: хорошо перемешайте раствор, чтобы перекись равномерно распределилась в воде.
  3. Проверка на чувствительность: перед тем как обработать все растения, проведите тест на одном-двух томатах, чтобы убедиться, что они не чувствительны к этому раствору.

Как применять раствор перекиси водорода

  1. Обработка растений: обрабатывайте томаты в утренние или вечерние часы, когда солнце не слишком активно. Это поможет избежать ожогов листьев.
  2. Частота обработки: проведение обработки рекомендуется каждые 7-10 дней в период активного роста и цветения, особенно в условиях, способствующих развитию фитофторы (высокая влажность, теплая погода).
  3. Обработка после дождя: после сильного дождя желательно повторно обработать растения, так как перекись может смываться, теряя свои защитные свойства.

Профилактика фитофторы

Кроме обработки перекисью водорода, важно соблюдать и другие меры профилактики:

  • Правильный полив: избегайте чрезмерного увлажнения почвы. Поливайте растения под корень, не заливая листья.
  • Севооборот: чередуйте посевы, чтобы снижать риск накопления патогенов в почве.
  • Чистота участка: убирайте растительные остатки и сорняки, которые могут служить источником инфекции.
  • Проветривание: обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха между растениями, чтобы снизить влажность.

Аптечная перекись водорода является доступным и эффективным средством для борьбы с фитофторой на томатах. Правильное разведение и применение этого раствора помогут защитить ваши растения и сохранить урожай.

Уточнения

Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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