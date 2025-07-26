Не допустите катастрофы на участке: вот как кроты могут серьёзно повредить растения

Экологичные способы борьбы с кротами: чеснок, лук и эфирные масла

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Кроты, несмотря на их милый внешний вид, могут стать настоящей бедой для садоводов и огородников. Их активность под землёй приводит к образованию неровностей на участке и повреждению корней растений. Если вы заметили следы их присутствия в своём саду, не спешите прибегать к химическим средствам борьбы. Существует множество народных методов, которые помогут избавиться от кротов, не нанося вреда экологии.

Фото: commons.wikimedia.org by Tarbosaurus 78, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сибирский крот

Использование запахов

Кроты обладают чувствительным обонянием, и некоторые запахи могут отпугнуть их от вашего участка.

Чеснок: чеснок – одно из самых популярных средств. Разложите зубчики чеснока или чесночные "палочки" вдоль тропинок, по которым кроты передвигаются. Можно также приготовить настой: залейте несколько зубчиков чеснока водой и дайте настояться, а затем полейте участки с активностью кротов.

Лук: аналогично можно использовать лук. Его сильный аромат также отпугнет кротов. Разложите луковые шелухи или нарезанные куски лука на проблемных участках.

Эфирные масла: эфирные масла, такие как ментоловое или цитрусовое, также помогают бороться с кротами. Разведите несколько капель масла в воде и распылите полученный раствор по участку.

Шумовые ловушки

Кроты не любят шум. Можно воспользоваться следующими методами:

Шумовые устройства: размещайте пластиковые бутылки, заполненные водой, с горлышком вниз. Когда ветер дует, бутылки издают звук, который отпугивает кротов.

Конусы: изготавливайте конусы из водопроводных труб, которые будут издавать звуки при дуновении ветра. Установите их в местах, где замечены кроты.

Природные враги

Привлечение естественных врагов кротов может помочь сократить их численность:

Совы и ястребы: установите искусственные гнезда для сов или ястребов на вашем участке. Эти птицы с удовольствием охотятся на кротов.

Растения-репелленты

Некоторые растения обладают способностью отпугивать кротов благодаря своему аромату.

Календула, мятный и полынь: посадите эти растения по периметру вашего участка. Их характерный запах будет действовать как естественный репеллент для кротов.

Препараты на основе теста

Народный метод на основе теста может воспользоваться, если не боитесь экспериментировать:

Тесто и вода: приготовьте тесто из муки и воды, добавьте немного сахара. Сформируйте маленькие шарики и разместите их в кротовых норах. Употребляя тесто, кроты исчезнут, так как оно будет вызывать у них дискомфорт в пищеварении.

Проблема с кротами — это не приговор, и существует множество народных способов, чтобы избавиться от них. Использование запахов, шумовых ловушек, привлечение природных врагов и высаживание специфичных растений помогут вам восстановить порядок на своем участке. Выбирайте подходящий вам метод, и пусть ваш сад снова процветает без нежелательных гостей!

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики).

