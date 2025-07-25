Поздний посев — свежие овощи и зелень до заморозков: как август даёт вам шанс на второй урожай

Что посадить в августе: 7 быстрых культур для урожая до осени

4:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Август — это не время для отдыха, а идеальный момент для получения второго урожая. Прохладные ночи и утренние росы создают прекрасные условия для множества культур, и если грамотно распланировать посев, вы получите свежие овощи и зелень до самых заморозков.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Baranov from Montpellier, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ File by Alexander Baranov - Салатные грядки рядом с нашим домом (13164817953)

1. Листовые салаты (руккола, кресс, латук, горчица)

Листовые салаты — идеальный выбор для посева в августе. Они взойдут за 3-5 дней, и уже через 3-4 недели можно будет срезать свежую зелень. Эти растения не боятся лёгких заморозков, что делает их отличным выбором для позднего лета и осени.

2. Шпинат и щавель

Шпинат и щавель — культуры, которые радуют сочными листьями до глубокой осени. Чтобы продлить срок их вегетации, сажайте их в полутени. Эти растения выдерживают понижение температуры до -6°C, что делает их идеальными для осеннего урожая.

3. Редис

Редис — классический выбор для августовского посева. Короткий световой день препятствует его стрелкованию, что даёт возможность вырастить вкусные корнеплоды. Выбирайте скороспелые сорта (18-25 дней), которые устойчивы к дряблению и быстро достигают своей зрелости.

4. Укроп, петрушка, кинза и зелёный лук

Эти ароматные зелени можно сажать в конце лета для обильного урожая. Посев укропа в августе часто даёт более пышные кустики. Зелень можно срезать многократно, что обеспечит свежие добавки к вашим блюдам на протяжении всего осеннего сезона.

5. Свёкла и морковь

Свёкла и морковь, посеянные в начале августа, дадут молодые корнеплоды для осеннего потребления. Они не успеют вырасти крупными, но будут очень нежными и сладкими. Для лучшего результата выбирайте ранние сорта.

6. Китайская капуста (Пак-чой, Пекинская)

Китайская капуста, такая как Пак-чой или Пекинская капуста, быстро созревает (40-50 дней) и хорошо хранится. Она менее требовательна к теплу, чем белокочанная, и легко переносит холод. Кочаны или розетки не боятся заморозков, что делает капусту идеальным выбором для позднего урожая.

7. Редька (дайкон, черная, маргеланская)

Редька — это культура, которая любит прохладную погоду и отлично наливается в августе. Посев редьки в этот период гарантирует сочные и нежные корнеплоды без горечи. Короткий день способствует формированию качественного корнеплода, а холодная погода помогает ему набрать сладость.

Как подготовить грядки

Перед посевом не забудьте подготовить грядки. Уберите с них остатки предшествующих культур, тщательно взрыхлите почву и добавьте компост или перегной для быстрого старта семян. Избегайте использования свежего навоза, так как он может привести к накоплению нитратов в зелени.

Как правильно посеять и ухаживать за культурами

Семена заделывайте чуть глубже, чем весной, так как почва в августе более сухая. После посева хорошо пролейте борозды и замульчируйте тонким слоем перегноя или торфа. Мульча поможет сохранить влагу и защитит всходы от жаркого солнца.

Как поливать и подкармливать

Поливайте культуры регулярно, особенно в сухую погоду. Молодым растениям нужно много влаги, особенно в жаркие дни. Подкормки следует проводить только на бедных почвах, иначе зелень начнёт накапливать нитраты, что может повлиять на её вкус и безопасность.

Соблюдая эти несложные рекомендации, вы получите свежие овощи и зелень до самых заморозков, и ваш огород продолжит радовать урожаем даже в конце сезона. Помните, что правильная подготовка почвы, выбор подходящих культур и регулярный уход обеспечат вам щедрый и вкусный урожай в осенний период.

Уточнения

А́вгуст (лат. augustus — «месяц Октавиана Августа», дословно — «божественный», «величественный») — восьмой месяц года в юлианском и григорианском календарях, шестой месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта.

